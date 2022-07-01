Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde biri asker 3 şehit

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Taşcı'nın arazide kayarak düşme sonucu şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Teröristlerden hain saldırı: 2 şehit

Hakkari Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.