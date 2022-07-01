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Sezen cinayetinde mahkemeden ders gibi gerekçeli karar

İzmir'in Konak ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17) defalarca bıçaklayarak öldüren ve indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Anıl Yolum (24) hakkında gerekçeli karar açıklandı. Kararda; Yolum'un, yargılama süresince olumlu davranışlar sergilediği ancak bir insanın yaşam hakkını sonlandıran eyleminden dolayı takdiri indirim yapılmasının hakkaniyetli görülmediği belirtildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Temmuz 2022 16:05
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Sezen cinayetinde mahkemeden ders gibi gerekçeli karar

Olay, geçen yıl 26 Mart'ta saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. Anıl Yolum, dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü defalarca bıçakladı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ünlü, burada hayatını kaybetti. Ünlü'nün karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Sonra bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi. Tutuklanan Anıl Yolum hakkında 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay görülen duruşmada Yolum, 'gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

'ŞİDDET ÇEKİLMEZ BİR HAL ALINCA AYRILMIŞ'

Tutuklu sanık Yolum'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda; Yolum'un, Sezen'in arkadaşı olan Yılmaz ile kendilerini buluşturmalarını istediği ve ardından da Sezen ile metruk yapıda buluştuklarının altı çizildi. Yolum'un, kar maskesiyle gelip, daha sonra çıkardığı, Sezen ile konuştuktan sonra 13 kez bıçakladığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda; söz konusu 13 darbenin 8'inin, hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğunun altı çizildi. Sanığın ifadelerinde; Sezen'in kendisini aldattığını söylediği, ilerleyen duruşmalarda 'tahrik indirimi'nden yararlanmak adına Sezen'in, Yolum'la olan konuşmalarında saldırgan ve küfürbaz bir tavır sergilediğini ortaya koyma gayretinde olduğu gerekçeli kararda yer aldı.

'TAKDİRİ İNDİRİMİ HAKKANİYETLİ DEĞİL'

Yolum'un, beraber yaşadıkları dönemde Sezen'e şiddet uyguladığı, bu şiddetin çekilmez bir hal alması nedeniyle kadının babasının evine sığındığı belirtildi. Buna rağmen Yolum'un, kendisiyle tekrar birlikte olmayı kabul etmeyen Sezen'in peşini bırakmadığına da vurgu yapıldı. Bu durumu kendisine yediremeyen sanığın, öldürme iradesiyle hareket ettiği ve Sezen'i 13 kez bıçakladığının altı çizildi.

Tanık beyanlarında Sezen Ünlü'nün, Yolum'a hakaret etmediğine vurgu yapıldı. Yolum'un iddiaları nedeniyle Sezen'in Instagram hesabı da incelendi. İncelemede; Esat isimli kişiyle medeni ve normal bir arkadaşlık ilişkilerinin bulunduğu ve hiçbir şekilde tahrik nedeninin uygulanmasını gerektirecek bir durumun olmadığı gerekçeli kararda belirtildi. Kararda; Yolum'un, yargılama süresince olumlu davranışlar sergilediği ancak bir insanın yaşam hakkını sonlandıran eyleminden dolayı takdiri indirim yapılmasının hakkaniyetli görülmediği belirtildi.

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