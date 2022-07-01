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TOGG, Trugo markasıyla şarj ağı işletmeci lisansını aldı

Togg, Trugo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Temmuz 2022 16:22
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TOGG, Trugo markasıyla şarj ağı işletmeci lisansını aldı

Togg açıklamasına göre, şirketin, Trugo ile 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefiyle çıktığı yolda şarj ağı işletmeci lisansı için yaptığı başvuru kabul edildi.

EPDK'nin yayınladığı "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" kapsamında yaptığı lisans başvurusu kabul edilen Togg, "Trugo" markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giriyor. Trugo'nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80'e ulaşabilecek.

Elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonu bulma kaygılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak.

Her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 2 bin soketle hizmet verecek Trugo, trafiğin yoğun olduğu noktalarda da istasyon sayısını artıracak. Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.

- "1.000 cihazla 2 bin soket kullanıma sunulacak"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, Türkiye'de ihtiyaç duyulan şarj altyapısı için kurdukları Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri AŞ'nin, "Trugo" markasıyla 81 ilde 180 kWs üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunacağını bildirdi.

Türkiye'de uçtan uca elektrikli araçlarla seyahat etmeyi mümkün kılacak hızlı şarj istasyonları kurma hedefi doğrultusunda EPDK'ye yaptıkları başvurunun sonuçlandığını aktaran Karakaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Sektörün lisanslı oyuncuları arasında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu regülasyonun Türkiye'nin şarj altyapısının gelişimi için çok kıymetli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl ortasına kadar 81 ilimizde 600'ün üzerinde noktada, toplam 2 bin soketi olan 1.000 adet hızlı şarj cihazının kurulumunu yapacağız. Bu öncü pozisyonumuzu önümüzdeki yıllarda yapacağımız yatırımlarla da sürdürmeye kararlıyız. Hedefimize giden yolda geri sayım başladı. Homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinde ilk akıllı cihazımız C-SUV pazara çıkacak."

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