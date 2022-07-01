ABD'li gazeteci: Erdoğan diğer liderlerin aksine tüm soruları cevapladı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 32. NATO Zirvesi sona erdi. Zirve kapsamında Türkiye ile imzalanan 3'lü muhtıra sonucunda NATO, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı.

Zirvenin son gününde ülke liderleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'li gazeteci Michael Tracey, liderlerin konuşmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına değinen Tracey, Erdoğan'ın Ukrayna'da diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki veya tek NATO liderinden biri olduğunu, oysa ABD ve İngiltere'nin gerginliğin tırmanması konusunda çağrıda bulunduğunu kaydetti.

Otoriter olarak etiketlenen Erdoğan'a, Joe Biden ve Boris Johnson'dan çok daha fazla soru sorulduğuna dikkat çekti.

Biden ve Johnson'ın ön bilgilendirme ve eleme yaparak soru aldığına vurgu yapan Tracey, Erdoğan'ın ise ön bilgilendirme talep etmediğini söyledi. Tracey, Erdoğan'ın yardımcısının soruların önceden seçilmediğini ve istediği her şeyi sorabileceğini kendisine söylediğini aktardı.

"Biden, Amerika dışı bir medya kuruluşundan tek bir soru almadı"

Tracey, "Az önce, önderlik ettiği 30 ülkenin askeri ittifakının zirvesine hitap eden ve teorik olarak bu ülkelerden askerleri ölüme gönderebilecek olan Biden, Amerika dışı bir medya kuruluşundan tek bir soru almadı." bilgisini paylaştı.