Milletvekili maaşından yakınan Vekilden yeni açıklama

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, çıktığı bir programda milletvekili maaşlarının azlığından yakınarak İBB'de bürokrat olduğu dönemde durumunun daha iyi olduğunu söylemişti. Demirbağ, açıklamasının tepkilere neden olmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazancını yol masrafları, darda olan vatandaşların desteklenmesi gibi durumlarda kullanıldığını kaydetti.

"KAZANCIMIZI DARDA OLAN VATANDAŞLARIMIZLA PAYLAŞIYORUZ"

AK Partili Zülfü Demirbağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Biz, milletvekilleri olarak milletimize hizmet yolunda ömrünü harcayan insanlarız. Gerek haftalık yaptığımız memleket ziyaretlerinin yol masrafları, gerek sorunlarını çözmemiz için Ankara'ya gelen hemşehrilerimizin ağırlanması, gerekse darda olan vatandaşlarımızın desteklenmesi gibi durumlarda kazancımızı milletimizle paylaşmamız vicdani sorumluluğumuzdur. İlgili programdaki kastım, bu nedenlerden dolayı maaşımızın bir bürokrat gibi kendimiz ve ailemiz için kullanılmamasıdır."

NE DEMİŞTİ?

Milletvekili maaşının azlığından şikayet eden ve geçinemediğini belirten Demirbağ, "Bayram öncesi verilecek maaşı bekliyoruz. Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz, çok zor. Şu anda utanıyorum ki, bir danışmanıma 'Oradan 2-3 bin lira getirin. Niye? Danışmanlarıma borçlanmışım maaşımı bekliyorum, 15 gün sonra alacağımız. Çok zor. Şimdi ben İstanbul Belediyesi'nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum bir denetim, bir yönetim. Valla şuankinden çok çok iyiydi benim durumum. İki tane de kooperatife girdim ev sahibi oldum ben İstanbul'da. Şimdi? Şimdi mümkün değil, nasıl yapacaksınız?" ifadelerini kullanmıştı.