Otomobil ağaca çarptı: İmam öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Lüleburgaz TEM yolu Akçaköy yakınlarında meydana geldi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Ataköy Camisi'nin imamı Taner Şahin Sava yönetimindeki 38 KE 456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyeri aşıp, şarampoldeki ağaçlara çarptı.



Kazada sürücü Taner Şahin Sava, eşi Hüsniye Sava ile 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Otomobilde sıkışan sürücü Sava bulunduğu yerden çıkarılarak, eşi ve iki çocuğuyla birlikte Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Taner Şahin Sava, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



