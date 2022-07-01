İşte yeni asgari ücretle değişenler

Asgari ücret zammı, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen programda duyuruldu. Asgari ücret zammı yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammını Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen özel programla duyurdu. Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olduğunu bildirdi.

Erdoğan, "Bakanlığımız talimatımızla komisyonu topladı. Bakanlığımızın görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışmada yeni rakam belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. Devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK GELİR VE SOSYAL DESTEK KALEMİ DE ARTTI

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Asgari ücretin 5500 liraya çıkmasıyla birlikte bir çok gelir ve sosyal destek kalemi de artı.

İşsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri de yükseldi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTIYOR

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak yatırılacak.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı için kişinin kendisine ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelir bin 833 liraya yükseldi. Bu gelirin altındakilere 65 yaş aylığı bağlanıyor. Böylece daha fazla vatandaş 65 yaş aylığından yararlanacak.

65 yaş aylığı 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon sonrası memur maaşlarına yapılacak zam oranında artırılacak. Burada tahmini artış da yüzde 40,75.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Emekliliği öne çeken doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar arttı. Yeni asgari ücretle en düşük günlük prim 68.9 lira, en yüksek prim ise 520 liraya çıktı.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

Genel Sağlık Sigortası primleri de asgari ücret zammı Oranında yükseldi. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor.

SGK, 2022'de GSS primini aylık 150 lira olarak belirlemişti. Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte yeni GSS primi 195 lira oldu.

ENGELLİ AYLIĞI 1124 LİRA

Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÖNCESİ MAAŞLAR NE KADARDI?

Asgari ücrete temmuz zammı öncesi asgari ücret 4 bin 250 TL'ydi. Asgari ücrete ocak ayında yüzde 50,3 oranında zam yapılmıştı.

Devlet, tüm maaşlardan asgari ücret kadar olan kısımda vergi almıyordu. Yeni asgari ücret için de devletin desteği sürüyor.

"ASGARİ ÜCRETTEKİ KÜMÜLATİF ARTIŞ ORANI YÜZDE 94.60 OLDU"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibariyle ek %30'luk artış yaparak asgari ücreti 5.500 TL'ye çıkardık.

Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı %94.60 oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.