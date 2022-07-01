Bakan Karaismailoğlu: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TRT Haber özel yayınında konuşuyor.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Dünyadaki ticaret hacminin yüzde 90'ı denizlerden sağlanıyor. Ülkemiz için önemli, dünyanın tam merkezinde olan jeopolitik konumumuzu fırsata dönüştürmek gerekiyor.

İşin uzmanları bir araya geldik. 25 milyar tona çıkacak olan dünya ticaret hacmi için nasıl hazırlık yapılacağını konuşuyoruz.

Türkiye, lojistik üs olabilir mi?

Pandemi nedeniyle dünyada ticaret hacmi daraldı fakat Türkiye'de artış oldu. Bunun için ilave kapasiteler açıyoruz. Bunun altında da gelişmiş bir ulaştırma alt yapısı var. Önümüzdeki 30 yılı dahi planladık. Projelere yatırımlarımızı yapıp ülkemize sunacağız.

Politik gelişmeler de bu ulaşımları çok etkiliyor. Türkiye'ye çok iş düşüyor. Lojistik üs olma yolunda tüm yatırımlarımızı yaptık. Biz ulaşımda orta koridorun tam ortasındayız. Taşımacılıkta demir yolunun da denizin de payı artacak.

Otoyollarda hız limitinin yükselişi

Türkiye'de yatırımların yüzde 65'ini kara yoluna yaptık. Bizim 20 yıl sonraki problemi önceden düşündüğümüz için şu an rahatça araç sayısını kaldırabiliyoruz. 40 km olan hız sınırı 80'e çıktı. Kaliteli yollar sayesinde kazalar çok azaldı. Yolun konforu, kalitesi hız limitini belirler. Standartların yüksek olduğu yollarda sınırı 140 km'ye çıkardık. İhtiyaç olan bir şeyi yerine getirdik. Her gün trafikte hareketlilik artıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günde 120 bin araç geçiyor. Şu anda kapasitesinin üzerinde araçlar geçiyor.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.