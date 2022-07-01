54'üncü Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali başladı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali yapılan çeşitli etkinliklerle başladı.
Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılışı, Tatvan Belediyesi
Yaşam Alışveriş Merkezi önünden, İşletme Parkı'ndaki fuar alanına kadar yapılan
kortej yürüyüşle başladı. İşletme Parkı girişinde fuar açılış kurdelesi kesilmesinin
ardından fuar alanına geçildi.
Açılış konuşmasını yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Pandemi
sürecinden dolayı uzun bir süre organize edemediğimiz etkinliklerimizi yapmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarımızın 54'üncü yılını kutluyoruz. Tatvan kültürel
etkinliklerin yapıldığı ve sosyal hayatın yaşandığı bir şehirdir. Tatvan Belediyesi
olarak yılın 12 ayında belirli aralıklarla etkinlikler düzenliyoruz. Bölgemiz
yoğun kar alan bir yer ve bizler de bunu fırsata çevirerek, kar festivalleri
yaptık. Yaz aylarında da birbirinden güzel etkinlikler düzenledik. Şimdi de
fuar etkinlikleri yapıyoruz ve çok yoğun bir katılım var. Ayrıca, bayram etkinlikleri
ve Nemrut şenlikleri düzenleyeceğiz. Tatvan doğunun incisi ve çok sayıda ilden
insanlar buraya gelip gününü güzel bir şekilde değerlendiriyor. Belediye çalışmalarımızın
yanında projelerimiz de bir bir hayata geçiyor. Yarın da uluslararası standartlardaki
tenis kortları ve gençlik merkezi, sporcu fabrikası, futbol sahası ve spor kompleksi,
yarı olimpik yüzme havuzu ve spor kompleksi olmak üzere 4 büyük tesisimizin
açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı fuar etkinliklerine ve açılışa davet
ediyorum. Açılış programına katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ven Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay
birer konuşma yaptı. Belediye başkanları, kamu kurum amirleri, sivil toplum
kuruluşu temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldığı program kapsamında
stantlar ziyaret edildi.
Program, halk oyunları ve mehteran takımı gösterileri, çocuk etkinlikleri,
yelken gösterileri, tenis ve futbol turnuvasının başlamasıyla devam etti.