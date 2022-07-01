54'üncü Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali başladı

Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılışı, Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi önünden, İşletme Parkı'ndaki fuar alanına kadar yapılan kortej yürüyüşle başladı. İşletme Parkı girişinde fuar açılış kurdelesi kesilmesinin ardından fuar alanına geçildi.



Açılış konuşmasını yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Pandemi sürecinden dolayı uzun bir süre organize edemediğimiz etkinliklerimizi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarımızın 54'üncü yılını kutluyoruz. Tatvan kültürel etkinliklerin yapıldığı ve sosyal hayatın yaşandığı bir şehirdir. Tatvan Belediyesi olarak yılın 12 ayında belirli aralıklarla etkinlikler düzenliyoruz. Bölgemiz yoğun kar alan bir yer ve bizler de bunu fırsata çevirerek, kar festivalleri yaptık. Yaz aylarında da birbirinden güzel etkinlikler düzenledik. Şimdi de fuar etkinlikleri yapıyoruz ve çok yoğun bir katılım var. Ayrıca, bayram etkinlikleri ve Nemrut şenlikleri düzenleyeceğiz. Tatvan doğunun incisi ve çok sayıda ilden insanlar buraya gelip gününü güzel bir şekilde değerlendiriyor. Belediye çalışmalarımızın yanında projelerimiz de bir bir hayata geçiyor. Yarın da uluslararası standartlardaki tenis kortları ve gençlik merkezi, sporcu fabrikası, futbol sahası ve spor kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu ve spor kompleksi olmak üzere 4 büyük tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı fuar etkinliklerine ve açılışa davet ediyorum. Açılış programına katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ven Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay birer konuşma yaptı. Belediye başkanları, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldığı program kapsamında stantlar ziyaret edildi.



Program, halk oyunları ve mehteran takımı gösterileri, çocuk etkinlikleri, yelken gösterileri, tenis ve futbol turnuvasının başlamasıyla devam etti.

