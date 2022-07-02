Bakan Bilgin: İlk sırada sözleşmeliler var sonra EYT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 30'luk zamla asgari ücretin 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını müjdelemesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı ( Eyt ) heyecanlandıran bir açıklama geldi.

"İLK SIRADA SÖZLEŞMELİLER, SONRA EYT VAR"



Haber Global ekranlarında canlı yayında konuşan Bakan Bilgin, "Eyt ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz" diye konuştu.

"BU OLDUKÇA YÜKSEK BİR ARTIŞ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücret artışıyla ilgili de konuşan Bakan Bilgin, "Asgari ücrete yüzde 30 zam oldu öncesinde de yüzde 50 zam yapılmıştı. Enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu oldukça yüksek bir artıştır. Bu ara artıştır üstelik. Yıl sonuna kadar yapıldı. Cumhurbaşkanımızla görüştük. O da değerlendirmelerini yaptı. Asgari ücret zammı bugün itibarıyla geçerli olacak. Sendikalar, kendi görüşlerini desteklemek için bazı açıklamalara başvurabilirler ama bunlar bilimsel değil. Türkiye'de bugün açlık sınırının 3 bin 3 bin 500 lira olduğunu yoksulluk sınırının da 6 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. Sendikaların verdiği rakamlar bilimsel değil. Onları değil Türkiye gerçekliğini dikkate alıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"İŞÇİ BAŞINA 100 LİRA DESTEK VERDİK"



Bunun bir ara düzenleme olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, "Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma sözümüzü yerine getirdik. İşçi başına 100 lira destek verdik. Bu bir ara düzenlemedir. Olağanüstü şartların meydana getirdiği bir düzenlemedir. Emekçilerimiz şunu bilsinler. Türkiye sosyal bir devlettir, Türkiye emekçilerinin hakkını korur. Türkiye'de enflasyon var ama durgunluk yok. Büyümemizi, ihracatımızı hızlandıracağız. Bir de turizm gelirlerinin artması... Henüz gelişmemiş 70'li 80'lerin Türkiye'si, döviz üretemiyordu. Bugünün Türkiye'si döviz üretiyor" dedi.

3600 EK GÖSTERGE



3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin ise Bakan Bilgin, "Bir diğer önemli görüşmede 3600 ek gösterge düzenlemesi. Tatile girmeden önce belli olacak. Türk kamu çalışanları ve emekliler açısından devrim niteliğinde bir çalışma. Aktüel gelirleri yansıması sınırlı ama emeklilikte önemli bir yansıması var. Türkiye tarihinde böyle bir çalışma yok. 5 buçuk milyon çalışanı kapsıyor. Çok ciddi bir maliyeti de var. Türkiye de bu maliyeti üstlendi. Bunları çok detaylı çalıştık, ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.