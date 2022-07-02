2 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
2 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de "Zemin Altı Katlı Otopark ve Belediye Meydan Açılış Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/14.30)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çay Kanunu Teklifi'ne ilişkin basın açıklaması yapacak.
(Rize/10.00)
SPOR
1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.
(Oran)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'da düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta organizasyonunda, üçüncü maçında Japonya, dördüncü maçında da ABD ile karşı karşıya gelecek.
(Calgary/02.00/23.00)
3- 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde başpehlivanların mücadelesi başlayacak.
(Edirne)
4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo mücadelesine devam edilecek.
(Londra)
5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Silverstone/17.00)
6- Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek; antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.
(İstanbul)10.30)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız