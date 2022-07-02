6'lıda LGBT çatlağı: Sessiz kaldılar

Asgari ücret sonrası Bakan Bilgin'den açıklama: İlk sırada sözleşmeliler var
Asgari ücret sonrası Bakan Bilgin'den açıklama: İlk sırada sözleşmeliler var
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı
'Cumhurbaşkanı'mıza söz verdim, enflasyonun düşüşünü göreceğiz'
'Cumhurbaşkanı'mıza söz verdim, enflasyonun düşüşünü göreceğiz'
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
İşte yeni asgari ücretle değişenler
İşte yeni asgari ücretle değişenler
Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 220 milyon lira tasarruf
Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 220 milyon lira tasarruf
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde biri asker 3 şehit
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde biri asker 3 şehit
Bakan Nebati: Bütçemiz, kamu maliyemiz güçlü
Bakan Nebati: Bütçemiz, kamu maliyemiz güçlü
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Erdoğan: Yeni asgari ücret net 5 bin 500 TL olacaktır
Erdoğan: Yeni asgari ücret net 5 bin 500 TL olacaktır
Emeklilere bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlıyor
Emeklilere bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlıyor
Benzin ve LPG'ye büyük indirim yapıldı
Benzin ve LPG'ye büyük indirim yapıldı
65 bin denklik mağduru çözüm bekliyor
65 bin denklik mağduru çözüm bekliyor
Adalet Bakanı Bozdağ: Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak
Adalet Bakanı Bozdağ: Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak
RTÜK'ten erişim engeli getirilen internet sitelerine ilişkin açıklama
RTÜK'ten erişim engeli getirilen internet sitelerine ilişkin açıklama
'Mutabakat zaptında YPG, PYD ve FETÖ'nün bulunması başarıdır'
'Mutabakat zaptında YPG, PYD ve FETÖ'nün bulunması başarıdır'
Yargıtay Başkanı yargı kararlarına yapılan eleştirilere tepki gösterdi
Yargıtay Başkanı yargı kararlarına yapılan eleştirilere tepki gösterdi
İstanbul'da simide 1 Temmuz zammı! Simitçilere yazı gönderildi
İstanbul'da simide 1 Temmuz zammı! Simitçilere yazı gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için büyük bir diplomatik zafer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için büyük bir diplomatik zafer
MEB'den uygulama birliği sağlamaya yönelik 'disiplin rejimi' kitabı
MEB'den uygulama birliği sağlamaya yönelik 'disiplin rejimi' kitabı
Togg'a torba yasada vergi ayarı alım gücünü arttırmak için düzenleme
Togg'a torba yasada vergi ayarı alım gücünü arttırmak için düzenleme
1169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı
1169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı
Temassız ödeme limiti arttı
Temassız ödeme limiti arttı
Artvin'de yoldan geçen tırların üzerine heyelan: 1 ölü 1 yaralı
Artvin'de yoldan geçen tırların üzerine heyelan: 1 ölü 1 yaralı
Her konuda ters düşen partiler maaşta anlaştı
Her konuda ters düşen partiler maaşta anlaştı
4 kişiden 3'ü devlet hastanesini tercih ediyor
4 kişiden 3'ü devlet hastanesini tercih ediyor
Togg'dan şarj istasyonu ağı
Togg'dan şarj istasyonu ağı
Meteoroloji ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı - Haritalı
Meteoroloji ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı - Haritalı
Erdoğan: İsveç söz verdi 73 teröristi iade edecek
Erdoğan: İsveç söz verdi 73 teröristi iade edecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

6'lıda LGBT çatlağı: Sessiz kaldılar

LGBT hakları ve İstanbul Sözleşmesi, çevrimiçi toplantıda bir araya gelen 6'lı masayı böldü. CHP toplantıda LGBT haklarını savundu, İYİ Parti ise 'cinsiyet eşitliği'ni okullarda ders olarak okutma vaadinde bulundu. DEVA ve Gelecek Partileri renk vermezken, LGBT çıkışlarına sessiz kalan Saadet Partisi, "İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyız" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 02 Temmuz 2022 07:15
Yazdır
6'lıda LGBT çatlağı: Sessiz kaldılar

LGBT hakları ve İstanbul Sözleşmesi, CHP'nin başını çektiği 6'lı masayı böldü. SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, önceki gün 6'lı masada bulunan partilerin hukuk başkanlarının katıldığı "Altılı Masa Kadınlarla Buluşuyor" etkinliği düzenledi. Çevrimiçi buluşmaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya katıldı.

SESSİZ KALDILAR

  • Kadın haklarının değerlendirildiği toplantıya, partilerin LGBT'ye olan yaklaşımı damga vurdu. CHP'li Erkek ve İYİ Parti'li Erdem'in LGBT haklarını savunduğu toplantıda,
  • Deva, Gelecek ve Demokrat Parti genel başkan yardımcılarının sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı. SP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da İstanbul Sözleşmesi'nin Türk aile yapısını bozduğunu belirterek LGBT konusunu geçiştirdi.

SP: SÖZLEŞMEYE KARŞIYIZ

SP'li Kaya, "İstanbul Sözleşmesi yeterince tartışılmadı. Sözleşmenin sorun yaratmaya müsait yanlarını konuşmamız lazım. Bazı ülkeler hala imzalanmadı, çekince koyan bazı ülkeler de çekincelerini hala kaldırmadı. Bu sözleşmede ailenin bütün olarak değerlendirilmediğini, sadece kadını önceleyerek kadına şiddetin önlenemeyeceğini düşünüyoruz. Uluslararası sözleşmelerle de çalışan yönleri var" ifadelerini kullandı.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ DERSİ

  • 6'lı masayı temsilen konuştuğunu söyleyen İYİ Parti'li Erdem, "Önümüzde çok zor şeyler var. Sistemi değiştirmek zorundayız. Kadın erkek eşitliği ve cinsiyet eşitliğini birinci sınıflara ders olarak koyduk" dedi. "LGBT hakları ve İstanbul Sözleşmesi taraftarı bir derneğin programına katılıyorsunuz" denilerek eleştirildiklerini söyleyen Erdem, "Bu kadar cahil, bu kadar eğitimsiz, bu kadar cinsiyetçi bir toplumda mücadele ediyoruz" diye konuştu. CHP'li Erkek de şunları söyledi: "LGBT konusunda şuna inanıyoruz. Demokrasinin birinci kanunu insan hakkıdır. Cumhuriyet tarihinde Türk-Kürt dememiş, Alevi -Sünni dememiş, zengin yoksul dememişizdir. Her bireyin dilediği cinsiyeti yaşama, tercih etme hakkı vardır. Herkes saygı göstermek zorundadır. Hukuken de güvence altına alınmalıdır."

CHP'de kadının hakkı yok!

CHP'nin kadın hakları hassasiyetinin olmadığını iddia eden eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Binnaz Toprak, "Ben, 24. dönem milletvekili iken, CHP tüzüğünde her kademede yüzde 33 kadın kotası Kurultayca onaylandı. Ne var ki , bunu cinsiyet kotası altında parti meclisi için daha fazla oy almış kadın arkadaşlarımızı eleyip erkekler lehine kullanıldığı gibi milletvekilliği seçimlerinde listelerin en alt sıralarına konan kadın adaylarla yüzde 33'ü yerine getirdiklerimi iddia ediyorlar" dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kazada hayatını kaybeden astsubayın cenazesi memleketine gönderildi
Kazada hayatını kaybeden astsubayın cenazesi memleketine gönderildi
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı
2 Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu
2 Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu
Kazada yaralanan polis memuru, yaşamını yitirdi
Kazada yaralanan polis memuru, yaşamını yitirdi
Meteorolojiden 4 bölgeye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden 4 bölgeye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli personele mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.
Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilerin memurluğa alınma şartları yönetmelikle düzenlenmektedir.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Devlet Memurları Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Subay ve astsubay, hakim ve savcılar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları da yeniden yapılandırılıyor
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına şahsen başvuru dayatması yapılıyor!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak TBMM'ye sunulan tasarıda öğrenci affı ve 50-d düzenlemesi olmak üzere yükseköğretime dair önemli düzenlemeler yapılıyor!
KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı

KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay 2. Dairesi, Mücbir sebepler hariç, özürsüz ve kesintisiz olarak on gün görevi başında bulunmaması" düzenlemesinde on günlük sürenin hesaplanmasında hafta sonunun da hesaba katılması gerektiğini belirtti.
Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde fragmanlarim sitesinde yayınlanmıştır. KANAL 7 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Emanet dizisinin yeni bölümü 30 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
Ünlü ismin ev sahibiyle başı dertte!

Ünlü ismin ev sahibiyle başı dertte!

2018 yılında Beşiktaş'ta bir daire kiralayan Burcu Güneş, 2021 yılında kontrat süresinin bitmesine 8 ay kala ev sahibinin talebi üzerine evden çıktı. Ancak Güneş'i bu iyi niyeti başına dert oldu.