İran'da casus depremi! Çok sayıda gözaltı var

Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) asgari ücretin üzerinde zam yaptı
Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) asgari ücretin üzerinde zam yaptı
Bakan Muş açıkladı: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık
Bakan Muş açıkladı: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Memurun gözü haziran enflasyonunda
Memurun gözü haziran enflasyonunda
TBMM açıldığında ilk görüşülecek kanun teklifi belli oldu
TBMM açıldığında ilk görüşülecek kanun teklifi belli oldu
Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü
Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü
Sabah Gazetesi: Şanlıurfa'daki hekim olayı FETÖ'nün kaos planı
Sabah Gazetesi: Şanlıurfa'daki hekim olayı FETÖ'nün kaos planı
Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı!
Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı!
Devlet boş tarlayı kiraya verecek
Devlet boş tarlayı kiraya verecek
Bakan Bilgin: İlk sırada sözleşmeliler var sonra EYT
Bakan Bilgin: İlk sırada sözleşmeliler var sonra EYT
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı
'Cumhurbaşkanı'mıza söz verdim, enflasyonun düşüşünü göreceğiz'
'Cumhurbaşkanı'mıza söz verdim, enflasyonun düşüşünü göreceğiz'
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
İşte yeni asgari ücretle değişenler
İşte yeni asgari ücretle değişenler
Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 220 milyon lira tasarruf
Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 220 milyon lira tasarruf
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde biri asker 3 şehit
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde biri asker 3 şehit
Bakan Nebati: Bütçemiz, kamu maliyemiz güçlü
Bakan Nebati: Bütçemiz, kamu maliyemiz güçlü
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Erdoğan: Yeni asgari ücret net 5 bin 500 TL olacaktır
Erdoğan: Yeni asgari ücret net 5 bin 500 TL olacaktır
Emeklilere bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlıyor
Emeklilere bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlıyor
Benzin ve LPG'ye büyük indirim yapıldı
Benzin ve LPG'ye büyük indirim yapıldı
65 bin denklik mağduru çözüm bekliyor
65 bin denklik mağduru çözüm bekliyor
Adalet Bakanı Bozdağ: Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak
Adalet Bakanı Bozdağ: Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak
RTÜK'ten erişim engeli getirilen internet sitelerine ilişkin açıklama
RTÜK'ten erişim engeli getirilen internet sitelerine ilişkin açıklama
'Mutabakat zaptında YPG, PYD ve FETÖ'nün bulunması başarıdır'
'Mutabakat zaptında YPG, PYD ve FETÖ'nün bulunması başarıdır'
Yargıtay Başkanı yargı kararlarına yapılan eleştirilere tepki gösterdi
Yargıtay Başkanı yargı kararlarına yapılan eleştirilere tepki gösterdi
İstanbul'da simide 1 Temmuz zammı! Simitçilere yazı gönderildi
İstanbul'da simide 1 Temmuz zammı! Simitçilere yazı gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için büyük bir diplomatik zafer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için büyük bir diplomatik zafer
MEB'den uygulama birliği sağlamaya yönelik 'disiplin rejimi' kitabı
MEB'den uygulama birliği sağlamaya yönelik 'disiplin rejimi' kitabı
Togg'a torba yasada vergi ayarı alım gücünü arttırmak için düzenleme
Togg'a torba yasada vergi ayarı alım gücünü arttırmak için düzenleme
Ana sayfaHaberler Dünya

İran'da casus depremi! Çok sayıda gözaltı var

Son iki yılda 30'dan fazla çok önemli ismini örtülü savaşta kaybeden İran'da, tüm üst düzey yöneticilerin güvenliğinden sorumlu General Ali Nasıri, İsrail casusu olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 02 Temmuz 2022 07:45
Yazdır
İran'da casus depremi! Çok sayıda gözaltı var

Son iki yılda birçok önemli ismin patlama ve suikastlarla öldürüldüğü, başta nükleer tesisler olmak üzere stratejik kurumların saldırılara maruz kaldığı İran'da rejimin en kritik generali İsrail ajanı çıktı. İranlı tüm üst düzey yöneticilerin güvenliğinden sorumlu General Ali Nasıri'nin sorguda olduğu ve bu isimle birlikte farklı kurumlardan isimlerin de İsrail ajanlığı sebebiyle gözaltına alındığı bildiriliyor. İran uzmanı Hurşit Dingil, yaşananları dönüm noktası olarak nitelendirdi ve ortaya çıkan bu tabloda İran'ın Türkiye'de yapmaya çalıştığı istihbari faaliyetleri MİT'in boşa çıkarmasının da etkili olduğu yorumunda bulundu. İran'da geçtiğimiz Hüseyin Tayib İstihbarat başkanlığı görevinden alınarak yerine Muhammed Kazımi getirilmişti.

MOSSAD GÜÇLÜ AĞ KURDU

İRAM uzmanlarından Hurşit Dingil, gölge savaşı olarak nitelendirdiği İran-İsrail örtülü istihbarat mücadelesinde en önemli kırılma noktasının Muhsin Fahrizade suikastı olduğunu vurguladı. Hurşit Dingil'e göre İsrail'in (MOSSAD) "Ahtapot Doktrini" olarak nitelendirdiği eylemler kapsamında ikinci en can alıcı infaz ise Devrim Muhafızlarının Suriye dahil tüm ülke dışı operasyonlarını yöneten isim olan Albay Hasan Feyyad Hüdai'yinin öldürülmesi. Hurşit Dingil süreci ve sonuçlarını şu ifadelerle özetledi: İran son iki yılda 30'dan fazla çok önemli ismini örtülü savaş kapsamında kaybetti. Yine onlarca tesisi hedef alan patlama, sabotaj ve siber saldırılar da yine aynı dönem gerçekleştirildi. MOSSAD, İran içerisinde güçlü bir ağ kurdu. Tüm bu saldırılar uzaktan ya da güdümlü yöntemlerle yapılamaz. Olayların ciddi manada hibrit boyutu olmakla birlikte MOSSAD'ın sahada güçlü olduğunu görüyoruz.

CİDDİ SIZINTI VAR

Şunu çok net görüyoruz ki, İran'ın olduğu her yerde mutlaka İsrail de var. Ya da İsrail nerede varsa İran o noktada etkili bir ülke. Adeta biri diğerinin varlık ve meşruiyet gerekçesi gibi. Yemen, Filistin, Lübnan, Suriye, Afrika, Irak bunlara birkaç örnek. Bununla birlikte iki ülke arasında cereyan eden bir de çekişme var ve bu çekişmenin en önemli ayağı istihbarat. İran genel eğilim olarak istihbarat ya da askeri kavgayı ülke dışında üçüncü taraarda vermek istiyor. Ancak MOSSAD kavgayı İran içerisinde de sürdürmek istiyor. Son saldırılar da bunun en açık örneği. İran rejimi muhalifleri ve ülkede yaşanan kültürel, ekonomik sorunlar MOSSAD'a önemli bir potansiyel sunuyor ve onlar da bunu değerlendiriyor. General Ali Nasıri olayı bunun en açık delili.

KARŞI KOYMADA ZAYIF KALDI

İran istihbarat yapısı her ne kadar çok güçlü görülse de içeride ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yıllardır operasyon yiyen ve yapılan tüm değişikliklere rağmen İstihbarata Karşı Koyma açısından elde ettikleri herhangi bir başarı yok. Hem Devrimci Muhafızları Ordusu İstihbarat birimi VAJA hem de MOİS açısından durum aynı. Nükleer tesisler yanında İran'ın hava ve uzay merkezleri hedef alındı. AVM'ler, devlet demir çelik fabrikaları yakıldı. Yeri doldurulamaz isimler sokak ortasında öldürüldü. Buna mukabil Tahran yönetiminin belki de tek cevabı geçtiğimiz günlerde Erbil'e attıkları füzeler oldu. Öte yandan ABD'nin New York Times gazetesi de ayrıca İran Savunma Bakanlığının füze geliştirme bölümünden çok sayıda kişinin gizli askeri bilgileri İsrail'e sızdırdığı için tutuklandığını yazdı. İranlı kaynaklar General Nasıri'nin kesin olarak idam edileceğini ve beraberinde başka isimlerin de vatana ihanetten yargılanacağı ve yeni idamların gelebileceğini aktarıyor.

YILMAZ BİLGEN

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Dünya Sağlık Örgütü'nden ürküten açıklama: En yüksek seviyeye ulaştı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ürküten açıklama: En yüksek seviyeye ulaştı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti:
Yunan basınından Erdoğan itirafı: Ülkesine galibiyetle dönüyor
Yunan basınından Erdoğan itirafı: Ülkesine galibiyetle dönüyor
DSÖ: Vakalar 110 ülkede artıyor, salgın henüz bitmedi
DSÖ: Vakalar 110 ülkede artıyor, salgın henüz bitmedi
Bilim insanlarından yeni virüs uyarısı: İnsanlar arasında yayılabilir
Bilim insanlarından yeni virüs uyarısı: İnsanlar arasında yayılabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli personele mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı

Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilerin memurluğa alınma şartları yönetmelikle düzenlenmektedir.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Devlet Memurları Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Subay ve astsubay, hakim ve savcılar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları da yeniden yapılandırılıyor
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına şahsen başvuru dayatması yapılıyor!
Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak TBMM'ye sunulan tasarıda öğrenci affı ve 50-d düzenlemesi olmak üzere yükseköğretime dair önemli düzenlemeler yapılıyor!
KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı

KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay 2. Dairesi, Mücbir sebepler hariç, özürsüz ve kesintisiz olarak on gün görevi başında bulunmaması" düzenlemesinde on günlük sürenin hesaplanmasında hafta sonunun da hesaba katılması gerektiğini belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde fragmanlarim sitesinde yayınlanmıştır. KANAL 7 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Emanet dizisinin yeni bölümü 30 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
50 yıldır görmediği kızına yazdığı mektup herkesi ağlattı!

50 yıldır görmediği kızına yazdığı mektup herkesi ağlattı!

Kızıyla yıllardır görüşmeyen Arkın'ın yazdığı duygu yüklü mektup gündem oldu.