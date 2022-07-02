Türkiye'de 5 milyon kişi sanal kumar batağında

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda (KİT) milletvekillerine 'sanal kumar' ile ilgili sunum yapıldı. Sunumda, Türkiye'de 2019 yılında 6 bin 612 sitede yasa dışı bahis oynatıldığı aktarıldı. Bu rakamın 2020'de 9 bin 24'e, geçen sene ise 25 bin 322'ye çıkarıldığı belirtildi. Vekillerin sorularını cevaplayan Milli Piyango Genel Müdür Vekili Bekir Yunus Açar, şans oyunlarının illegal versiyonları ve kumarla mücadelede en önemli yöntemin ceza olduğunu savundu. Açar "Aslında Milli Piyango İdaremizin tabii olduğu 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 52'nci maddesinde çok ciddi cezalar var; 100 bin liradan 10 milyon TL'ye kadar para cezası, 2 aydan 2 yıla kadar da hapis... Ancak 'Bu kanun hükmünde kararname kanunlaştığı tarihte yürürlüğe girer' denildiği için bizim bunu yargı nezdinde uygulama imkanımız olmuyor. Yani ne kadar şikayetçi de olsak yargıdan takipsizlik geliyor. Dolayısıyla mücadelede eksik kalıyoruz" dedi.

Milli Piyango İdaresine bu tür siteleri direkt kapatma yetkisi verilmesi gerektiğini savunan Yunus Açar "Bir internet sitesini biz kapattıktan sonra maksimum 30 dakika sonra farklı isimlerle devam ediyor. Bununla mücadele edebilmek için aynı performansta eleman çalıştırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz da "Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'de 18-50 yaş grubunda 5 milyon kişinin yılda yaklaşık 150 milyar TL'lik yasa dışı bahis oynadığı düşünülmekte" açıklamasında bulundu.

YÜCEL KAYAOĞLU