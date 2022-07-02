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Başhekimler açıkladı: Pozitif test oranında artış var

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bu hafta ülke genelinde Kovid-19 vaka sayılarında yüzde 45 oranında bir artış yaşandı. Vatandaşlar arasında yeni bir dalganın gelip gelmediği endişesi başlarken İstanbul'un en kritik hastaneler arasında bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimleri konuştu. Başhekimler, pozitif vakalarda artış olduğunu belirtirken artışın yatan yatışa yansımadığını kaydetti

Kaynak : Sabah
Eklenme : 02 Temmuz 2022 08:50
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Başhekimler açıkladı: Pozitif test oranında artış var

Son dakika haberi... Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alparslan Tanoğlu, Kovid-19'da hastanelerindeki son durumu şöyle anlattı: "Testlerde pozitiflik oranında bir artış var. Kaç katı arttığını ise genele vurduğumuzda ortaya çıkacak. Bu artış net olarak yatışlara yansımadı. Pandemi hastanesi olan acil durum hastaneleri dışında diğer birçok hastane Kovid görevinden çıkmış durumda. Zaten hastalar bizlere geliyor. Fakat biz her zaman teyakkuzdayız ve gidişata bakarak duruma göre hareket edeceğiz."

HASTALARIN ÇOĞU AYAKTA ATLATIYOR

Pozitiflik olmasına rağmen hastaların çoğunun tıpkı bir grip ve soğuk algınlığı vakası gibi ayakta geçirdiğini dile getiren Tanoğlu, "Yatanlar da genelde 65 yaş üstü ya da ikincil hastalıkları olan hastalar oluyor. Net bir şekilde gençlerin daha fazla ayakta geçirdiğini gözlemliyoruz. Şu an için çok korkutacak, telaşa düşürecek ve bizi zora sokacak bir artış yok. Fakat biz ne olur ne olmaz diye teyakkuzumuzu arttırdık. Pandemideki pikleri gördüğümüz için hiçbir zaman çok rahat davranmıyoruz" ifadelerini kullandı.

KOVİD SERVİSİNDE 40 HASTA VAR

Gidişata göre alınacak önlemlerin masaya yatırılacağını da söyleyen Tanoğlu, şöyle devam etti: "Şu an pandemi havasından çıktık ama biz tamamen Kovid bitti demiyoruz. Nasıl ki sonbaharda soğuk algınlığı artıyor, grip nezle vakaları artıyorsa bir virüs enfeksiyonu olan Kovid'de de artış olabilir. Bizde vakalar çok azaldı ama Avrupa'da vakalar ve varyantlar hala var. O nedenle sonbaharda yeniden bir artış yaşanmasını öngörüyorduk zaten. Grip aşıları bile her sene yenileniyor. Onun için aşılamayı da gözden çıkarmış ve ertelemiş durumda değiliz. Şu an hastanemizde 40 civarında hastamız var. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizde Kovid yatışları ciddi oranda azaldığı için bir kısmını Kovid dışı hastalar için kullanmaya başladık."

"ARTIŞIN AKSİNE YATAN HASTA SAYISI 0'A DOĞRU GİDİYOR"

Şu an ayaktan başvurularda yukarıya doğru hafif bir oynama olsa da bunun yatan hastaya hiçbir yansıması olmadığını söyleyen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Yatan hasta ve yoğun bakım hastası her geçen gün hastanelerde yok olmaya devam ediyor. Aksine artış bir tarafa yatan ve yoğun bakım hasta sayımız yavaş yavaş sıfıra doğru gidiyor, rakam çok küçüldü. Ayaktan başvuruda test pozitifliğinde yaşanan hafif artışın sağlık sistemine herhangi bir yansıması olmadı. Bu da içimizi rahatlatıyor. Özellikle hastanemiz özelinde bakarsak yatan hasta ya da Kovid nedeniyle yoğun bakıma giren hasta sayısında yukarı dönmüş bir ivmemiz yok, hala azalmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

"SONBAHARDA GRİBE BENZER BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Sonbaharda gribe benzer bir artış beklediklerini dile getiren Yiyit, şunları söyledi: "Özellikle Omicron'la birlikte virüs hızlı yayılıyor ve çok büyük vaka sayıları yapıyor. Fakat daha çok bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyrediyor. Akciğerleri etkileyen, hastaların yatmasını ya da yoğun bakıma girmesini gerektiren bir formattan her geçen gün uzaklaştı. Gribin bazı dönemlerde alevlendiğini biliyoruz. Omicron hayatımızda olduğu sürece onun da bazı mevsimlerde alevlenmesi beklenen bir şey.

Kişilerin bireysel korunma ve hijyen tedbirlerine riayet etmelerini bekliyoruz. Özellikle gribin arttığı dönemde nasıl risk grubunda olan kişilerin aşılanması ve kendilerini daha iyi korumasını söylüyorsak şu anki durumda da aynı söylemlerimizi sürdürüyoruz. Sağlık sistemine herhangi bir ilave yük çıkarmasını şu an için beklemiyoruz ve en zor halini de yaşadık o zaman da bir şekilde bunu yönetebildiğimizi gördük ve biraz daha rahat konuşuyoruz."

"YOĞUN BAKIMDA 10, SERVİSTE DE 8 HASTAMIZ VAR"

Geçen aya göre hastanelerinde ayaktan başvuruda yaklaşık yüzde 10'luk bir artış olduğunu belirten Yiyit, şöyle devam etti: "Ama bunun yatan hastaya bir yansıması olmadığı gibi bizde yatan ve yoğun bakım hastalarında azalma devam ediyor.

Yoğun bakımda 10, serviste de 8 hastamız var. Bu hastaların birçoğu aslında kronik hastalar yeni hasta değil, çok önceden virüsü almış ve uzun zamandır tedavi süreçleri devam eden hastalar. Omicron'un kendine ait getirdiği yük nedeniyle yatan hasta sayımız çok az."

DİLAN KAYA

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