Çankırı'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 29 Haziran'da yapılan ehliyet sınavına ses ve görüntü kaydedici cihazla girmeye çalışan yabancı uyruklu S.A.K.A ile iş birliği içinde bulunduğu tespit edilen ve olay yerinden kaçan H.S, Ö.M. ve E.T. Ankara'nın Akyurt ilçesinde yakalandı.

Zanlıların araç ve üst aramalarında 1200 dolar, 1850 lira ile başkaları adına düzenlenmiş sınav giriş belgeleri, el telsizi, kamera, çok sayıda SIM kart, kulaklık pili, nüfus cüzdanı, kulak içi mikrofon ve çok sayıda ses ve görüntü kaydedici aparat ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.