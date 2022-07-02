PTT'den Kurban Bayramı öncesi HGS hatırlatması

Şirketten yapılan açıklamada, bakiye yükleme konusunda dolandırıcılık amacıyla kurulan internet sitelerine karşı da dikkatli olunması istendi.

Bayramın yaklaşmasıyla yolculuk yapacak araç sahiplerine HGS bakiyelerini kontrol etmeleri hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Avrupa'dan giriş-çıkışlarda en çok yoğunluğun yaşandığı Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarımızda HGS satışları devam ediyor. İnternet üzerinden müşterilerin HGS hizmetine ulaşabileceği sayfalar yalnızca https://pttbank.ptt.gov.tr/; www.turkiye.gov.tr/ www.pttavm.com/'dur. Bu sayfalar haricinde HGS'ye yükleme yapılamaz. Farklı internet adreslerine itibar edilmemeli. HGS bakiyelerini kontrol etmek isteyen kullanıcılar ise PTT'nin HGS resmi müşteri hizmetleri internet sitesi olan https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/ ve e-devlet kapısı aracılığıyla kontrol sağlayabilir. Kullanıcılar tarafından tüm kredi kartlarıyla iş yerlerimizden HGS yüklemesi için otomatik talimat verilebilirken, PTTmatikler ve internet üzerinden de 7/24 online bakiye yüklenebiliyor. HGS ile köprüler, şehirlerarası otoyollar, İDO feribot işletmeciliği, Uludağ Milli Parkı ve yap-işlet-devret otoyollarının gişelerinden duraksamadan geçmek ve zamandan tasarruf etmek mümkün oluyor."