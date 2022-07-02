Pençe-Kilit şehidinin arkadaşına sorduğu namaz sorusu yürek sızlattı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kaydıktan sonra şehit düşen Serkan Taşcı'nın hafızlık arkadaşına sorduğu soru duygulandırdı. Bölgedeki kısıtlı imkanlar içerisinde namaz kıldığını söyleyen Taşcı'nın arkadaşına, "Abi namazları teyemmüm ile kılıyoruz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi, imkanlar kısıtlı çünkü." dediği mesaj ortaya çıktı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu bir uzman çavuş şehit düştü."MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"Hakkari Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.