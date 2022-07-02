AK Parti'li eski milletvekilinin aracına molotof kokteyli saldırı

Dede'nin aracında maddi hasar meydana gelirken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Olay, saat 03.25 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. 23. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Mahmut Dede'nin, işyerinin önünde park halinde bulunan aracına molotofkokteylli saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Molotof nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde, aracın arka camının taş yardımıyla kırıldığı ve kırılan yerden içeriye molotofkokteyli atıldığı tespit edildi. Çevrede uzun süre inceleme yapan ekipler, elde edilen delilleri torbalara koyarak muhafaza altına aldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.