Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik korucularımız Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.