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Gaziantep'te 54 gün önce köpek saldırısına uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sahipsiz köpeğin 54 gün önce saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Topal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eklenme : 02 Temmuz 2022 14:42
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Gaziantep'te 54 gün önce köpek saldırısına uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti

Yeni Mahalle'de 9 Mayıs günü sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Mustafa ve Hatice Topal çifti, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Topal, tedavisinin ardından taburcu edilirken sağlık durumu ciddiyetini koruyan Mustafa Topal, sevk edildiği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Topal'ın cenazesi, ilçenin Altınova Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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