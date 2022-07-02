Yazıcıoğlu'nun koruması: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü gün görevli olan yakın koruması polis memuru Murat Tekin, Kahramanmaraş'ta 19 kişinin yargılandığı dava kapsamında, Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak ifade verdi
Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü gün görevli olan yakın koruması polis memuru Murat Tekin, Kahramanmaraş'ta 19 kişinin yargılandığı dava kapsamında, Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak ifade verdi. Tekin, ifadesinde, "Başkan, son zamanlarında zaman zaman silah taşırdı. Helikoptere binerken silahı yanında mıydı bilmiyorum" dedi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 25 Mart 2009'da düşen helikopterde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale edip örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulundukları öne sürülen 19 kişi, Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyorMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız