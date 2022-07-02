Karaköy'de şehir hatları vapurunun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'den kalkan "ŞH-Durusu" isimli vapur, teknik arıza nedeniyle Karaköy İskelesi'ne çarptı.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişiden 4'ü ambulansla hastaneye kaldırıldı, 3'ü ayakta tedavi edildi.

- Şehir Hatlarından açıklama

İBB Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, saat 12.48 sıralarında Kadıköy-Karaköy-Eminönü seferini yapan "ŞH-Durusu" isimli geminin anlık oluşan teknik arıza nedeniyle Karaköy İskelesi'ne sert yanaşma yaptığı belirtildi.

Tüm yolcuların hızlıca tahliye edilip gerekli müdahalenin yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yanaşma sırasında ayakta olan yolcularımızdan 5'inde düşmeye bağlı yaralanmalar oluşmuş, sağlık kontrolü gereken yolcularımız ve personellerimiz için ambulans çağrılmıştır. Hiçbir yolcumuzun ve personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Tüm yolcularımızdan yaşanan bu talihsiz durum sebebiyle özür diler, sağlık durumlarını yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."