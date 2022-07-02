Şahinbey Belediyesinden 40 bin ihtiyaç sahibi aileye 120 milyon lira nakdi destek

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, bayram dolayısıyla denetimlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Her zamana vatandaşların yanında olduklarını aktaran Tahmazoğlu şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı öncesinde 40 bin ailemize 3 bin lira olmak üzere toplamda 120 milyon lira destek sağlıyoruz. Bu desteğin benzerini Ramazan Bayramı'nda da yapıldı. 2022 yılında sadece bayramlarda verdiğimiz nakdi destek miktarı 200 milyon lirayı aştı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişini yapsın, borçlarını, faturalarını ödesin ve kurban alabilsinler diye nakdi desteklerimiz vatandaşlarımızın hesaplarına yattı. Hayırlı olmasını diliyorum."