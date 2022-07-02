Memurların yüzde 72,63'ü sendikalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, 2 milyon 746 bin 681 memurdan, yüzde 72,63'üne karşılık gelen 1 milyon 994 bin 845'inin memur sendikalarına üyeliği bulunuyor.

- Memur-Sen üye sayısında ilk sırada

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 54 bin 642 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu.

Memur-Sen'i 526 bin 684 üyeyle Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), 150 bin 338 üyeyle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) takip etti.

- Hizmet kollarındaki durum

"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri", 1 milyon 256 bin 576 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu.

Bu hizmet kolunda Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) 429 bin 792, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasının (Türk Eğitim-Sen) 251 bin 809, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının (Eğitim Sen) da 78 bin 304 üyesi bulunuyor.

680 bin 785 sendikalı memur sayısına sahip "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunda, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) 265 bin 377, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikasının (Türk Sağlık-Sen) 122 bin 610, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) ise 25 bin 133 üyesi bulunuyor.

"Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" hizmet kolunda ise 294 bin 141 sendikalı kamu görevlisi yer alıyor. Bu hizmet kolunda Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) 90 bin 805, Türkiye Büro Çalışanları Sendikası (Türk Büro-Sen) 67 bin 381, Adalet Çalışanları Sendikası (Adalet Sen) 18 bin 332 üyeye sahip.