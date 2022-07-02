Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li Senatör Graham ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, savunma sanayii alanındaki iş birliği konuları, Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz tahıl sevkiyatı, Suriye, Ege-Akdeniz ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Görüşmenin başında Madrid'deki NATO Zirvesi ve kabul edilen Yeni Stratejik Konsept değerlendirildi. Zirve marjında iki ülke liderinin olumlu bir havada gerçekleştirdikleri görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde, ortak ve stratejik çıkarların esas alındığı bir zeminde ilerlemesi gerektiği ifade edildi. Savunma sanayii alanında iş birliğinin ve F-16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye'nin çabalarının takdirle karşılandığı ifade edilen görüşmede, bu sevkiyatın başarıyla gerçekleşmesinin küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Ege ve Akdeniz konularında uluslararası toplumun Türkiye'nin meşru haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altı çizilirken, Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapmaksızın kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi.