Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü
Kars'ta, yağmur bulutları gün batımında kızıl renklere büründü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Temmuz 2022 23:10
Kentte yağmur öncesi gökyüzünde yoğunlaşan bulutlar, güneşin batışıyla dikkati çekiyor.
1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası'nda ise yağmur bulutları altında otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar güzel görüntüler oluşturuyor.
Gün batımında gökyüzünün bulutlarla kaplı büyük bir kısmı kızıl tonlara büründü, batan güneş Mışko Gölü'ne yansıdı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız