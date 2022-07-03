Yerli helikopterimiz Afrika yolcusu: Bir ülke daha talip oldu

Daha önce Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'e ihraç edilen ATAK, bu defa Afrika yolcusu.

ATAK helikopterini yeni taliplisi Nijerya olurken, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından TBMM'de yapılan sunumda Nijerya ile imzalanan savunma işbirliğine dikkat çekildi.

Sunumda "Nijerya'yla ciddi bir savunma sanayii iş birliği potansiyelimiz var. Afrika'daki ülkelerle özellikle geçtiğimiz yılda savunma sanayii alanında, ihracatı anlamında ciddi yol katettik. Nijerya'da da çok ciddi bir potansiyel görüyoruz. Geçen yıl iki adet OPV (deniz karakol gemisi) ihracatı oldu ve şu anda da özellikle ATAK helikopterleri konusunda da ciddi bir ihracat imkanı var. Halihazırda tabii ki iş birliği temaslarımız devam ediyor " değerlendirilmesi yapıldı.

SELÇUK BÖKE