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İçişleri Bakanı Soylu: Bu selin şu ana kadarki maliyeti 4,2 milyar TL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sele ilişkin hasar ve zarar tespitlerinin sürdüğünü belirterek, "Bu selin şu ana kadar yaptığımız hesaplamalar çerçevesindeki maliyeti 4,2 milyar. Bunun biraz daha artabileceğini değerlendirebiliyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Temmuz 2022 07:42
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İçişleri Bakanı Soylu: Bu selin şu ana kadarki maliyeti 4,2 milyar TL

Soylu, Bartın'daki Atatürk Stadı'nda Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile yetkililer tarafından karşılandı.

Valilikte düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Soylu, basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, 26-29 Haziran'da Bartın, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve kısmen de Sakarya'da aşırı yağışlardan kaynaklanan sel afeti ve taşkınlarla ilgili son değerlendirmeleri yaptıklarını söyledi.

Batı Karadeniz'deki sel ve taşkınlar sonucu 2 kişinin kayıp olduğunu, bu olaylardan birinin Düzce'de yaşandığını ifade eden Soylu, "Yaklaşık 250 arama kurtarma ekibi, toplam 330 personelle orada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün uğradığım Kastamonu Küre'de ise 130 arama kurtarma olmak üzere 250 personelle bu çalışma devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda ailelerine bir haber verebilmeyi Cenabıallah nasip eder." dedi.

- "Afetzedelere toplamda 56 milyon 863 bin lira nakit gönderildi"

Soylu, sel nedeniyle 2 bin 786 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Yıkık veya yıkılması gerekenler, ağır hasarlı olanların dışında, oturanların hemen hemen hepsi yerlerine tekrar döndü diyebiliriz. Gerek yıkık gerekse ağır hasarlı, acil olarak nitelendirdiğimiz konutlara elbette dönebilmek mümkün değil. Onlarla ilgili diğer safahatlar gerçekleşecektir." diye konuştu.

Bölge genelinde çalışmalara katılan personel sayısı ve araçlara ilişkin bilgi veren Soylu, afetzedelere toplamda 56 milyon 863 bin lira nakit gönderildiğini aktardı.

Karayollarında 128 kilometrelik yolun bozulduğuna ya da tamamen hasarlı olduğuna değinen Soylu, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi uhdesinde olan 566 kilometrelik yol bu Batı Karadeniz afetinde hasarlanmış. Yaklaşık 80 köprü, 391 menfez var. Şu ana kadar 1080 konut, 516 iş yeri ve 35 araçta zarar tespiti oluştu ama hala hasar ve zarar tespitlerimiz devam etmektedir. Çünkü tarım hasarları da var. Tarım hasarlarının ortalama yüzde 65-70 civarında bölümünü tespit edebildik. Bu selin şu ana kadar yaptığımız hesaplamalar çerçevesindeki maliyeti 4,2 milyar. Yine önemli maliyetle karşılaştığımızı burada ifade etmek isterim. İlgili kurum ve kuruluşlarımızın kendi bütçelerinde oluşturduğu çalışmalar bunun dışında. Onun için toplam hasar 4,2 milyar liralık, bunun biraz daha artabileceğini değerlendirebiliyoruz."

Soylu, daha önce alınan tedbir ve yapılan yatırımların daha büyük afetlerin önüne geçtiğini dile getirerek, bunları kesintisiz sürdürmek zorunda olduklarını söyledi.

- "Afet zamanı bütün kamu araçları AFAD'ındır"

Bakan Soylu, dönem dönem bu tür afetlerde tartışmaların yaşandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"İşte 'Biz buraya araç gönderdik.', 'Araçlarımızı durduruyorlar, çalıştırmıyorlar.' Bir açıklık ifade edeyim. AFAD, afette bütün kamu araçlarının sahibidir. Altını çizerek söylüyorum. Bu araçların hiçbirisini ferdi olarak cebimizden ödeyerek almıyoruz. Bazı belediyeler, 'Ben aracımı gönderdim.' diyor ya yüzlerce belediye var, aracını gönderiyor, sesini çıkarmıyor. Bunu bir insanlık, komşuluk ve kamu yararı olarak değerlendiriyor ve bu bir kamu yararıdır. Bu araçlar bizim şahsi mallarımız değildir, bu araçlar milletin malıdır. Tekrar söylüyorum. Afet zamanı bütün kamu araçları AFAD'ındır. İstediği özel teşebbüslerin araçlarını alabilme kabiliyetine kanunen hakkı söz konusudur. Milletin vergileriyle alınmış bu araçlarla ilgili yok 'Bartın'a geldi, bekletildi.' gibi çalışanların da moralini, bütünlüğünü bozabilecek bir değerlendirmeyi sadece ve sadece küçük işlerle meşgul olmak olarak görürüz, bu doğru değildir.

Arkadaşlarımız burada yoğun çalışma ortaya koydu. Elbette görevimizi yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin, hangi kurumdan gelirse gelsin, herkesin başımızın üzerinde yeri var, herkesi sevk etmekle görevliyiz. Eksik yapmışsak eksik yapmışızdır. Bu eksikliğin maliyetini de üzerimize almaya elbette ki kabulüz. Onun için bu konularda özellikle afet zamanlarında birtakım değerlendirmeler yapmanın çok makul olmadığının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Allah, bu tip afetlerle karşı karşıya bırakmasın."

KAPAT [X]

Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu kimsenin unutmaması gerektiğini dile getiren Soylu, afetle topyekun mücadelenin önemini vurguladı.

Afetlerin bütün dünyada bir özelliği olduğunu belirten Soylu, "Afetler bütün dünya için literatürde yenilenme işinde önemli bir adımdır. Yani her afet kendine ait yeni tedbir almayı getirir. Tedbir almayı zorunlu hale getirir. Onun için burada bu afetlerin bize, her afetin bize sağladığı daha önce aldığımız tedbirlere ek tedbirler alınması hususu da ayrı bahistir ve biz bunların her birini de teker teker değerlendiriyoruz." dedi.

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