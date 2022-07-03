Otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Temmuz 2022 07:58
Uğur Hakan B. (22) yönetimindeki 07 AVM 206 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan sinyalizasyon direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan araçtaki G.Ç, Z.P. ve D.P. isimli kadınlar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız