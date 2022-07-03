'3600' ile kim ne kadar maaş alacak?

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün memurdan emekliye, işverenden öğrenciye kadar toplumun hemen her kesimini ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi. Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin 'torba' yasanın kabul edilmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre çalışan ve emekli 5.3 milyonu aşan kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağlayan tarihi nitelikteki ek gösterge düzenlemesinin kapsamı genişletildi.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre maaş ve ikramiyeleri yeniden düzenleyen yasanın içerdiği değişiklikler:



3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ NETLEŞTİ

Memurun uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi çıktı. Uygulama ise Ocak 2023'te başlayacak. Düzenleme ile öğretmen, polis ve sağlık çalışanları başta olmak üzere memura 3600 ek gösterge verilecek. Bu uygulama kapsamına girmese de tüm memurlar 600 ek gösterge almış olacak. Kamudaki hiyerarşinin bozulmaması için kademeli bir ek gösterge tablosu da oluşturuldu.



EK GÖSTERGESİ OLMAYAN MAĞDUR EDİLMEDİ

Bakanlık tarafından değerlendirilmek üzere TBMM'ye sunulan ek gösterge reform paketinde yapılan değişikliklerle kamuda çalışan birçok meslek grubu ve unvanın da 3600 ek göstergeden faydalanması sağlandı. Ek göstergesiz yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar da dahil olmak üzere tüm memurlara ilave 600 puan verilmesi sağlandı.

AVUKATLAR UNUTULMADI

Birinci dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi. Avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı.



MÜDÜR VE UZMANLARIN MAAŞLARI

İl müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600 ek göstergeye çıkarıldı. Temmuz 2022 itibarıyla ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan birinci derecedeki bir memurun emekli aylığında 1728 lira, emekli ikramiyesinde ise 62 bin 299 lira artış olacak.



ÖĞRETMEN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI MAAŞI (2022)

Temmuz itibarıyla birinci derecedeki 3000 ek göstergeli öğretmen, sağlık çalışanı, din görevlisi, avukat ve matematikçi gibi unvanlarda görev yapanların emekli aylığı 7 bin 878 liradan 9 bin 605 liraya, emekli ikramiyesi ise 284 bin 73 liradan 346 bin 371 liraya çıkacak.



POLİSE YAKLAŞIK 2 BİN LİRA ARTIŞ

Polisin ek ödemeleriyle emekli aylığı 7 bin 978 liradan 9 bin 705 liraya, emekli ikramiyeleri 284 bin 73 liradan 346 bin 371 liraya yükselecek.



MÜLKİ İDARE AMİRİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI

Genel müdür yardımcısı ve emsali kadroda görev yapan yöneticilerin 3600 olan ek göstergeleri de 4400 olarak yeniden belirlendi. Mülki idare amiri ve belediye başkanlarının görev aylıkları iyileştirildi. Makam tazminatlarından faydalanamayan 2008 sonrası göreve başlamış bir belediye başkanının emekli aylığında bu ay itibarıyla 8 bin 228 lira, il belediye başkanının emekli aylığında 7 bin 199 lira, ilçe belediye başkanının emekli aylığında 4 bin 113 lira ve diğer belediye başkanlarının emekli aylıklarında ise 3 bin 86 lira artış olacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500

Düzenlemeyle mevcutta 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu ay itibarıyla bütün emeklilerin aylıklarına ilk 6 aylık zam da uygulanacak.



70 BİN LİRA İLAVE ÖDEME

Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilen sağlık çalışanları, din görevlileri, denetmen ve şube müdürü gibi memurların ise emekli aylıklarında 1946 lira, ikramiyelerinde 70 bin 210 lira ilave ödeme olacak. Buna göre emekli aylıkları 7 bin 659 liradan 9 bin 605 liraya, emekli ikramiyeleri ise 276 bin 161 liradan 346 bin 371 liraya yükselecek.



İŞVERENE 100 LİRA DESTEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücrette devletin 100 liralık desteğine ilişkin düzenleme de önerge ile yasaya eklendi. Bana göre asgari destek 2022 yılı temmuzaralık döneminde geçerli olacak. Finansman, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Ayrıca kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutar 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılacak.



4 MİLYON ÖĞRENCİYE AF



Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen ya da kayıt yaptıramamış öğrencilere geriye dönük süre sınırlaması olmadan af getirildi. Bu uygulamadan 4 milyona yakın öğrencinin yararlanması bekleniyor.