Vekillerden gece yarısı operasyonu: Maaş zammına muhalefet yok!

Emekli milletvekillerinin uzun zamandır şikayetçi oldukları maaşları ile ilgili kriz önceki gece Meclis'te yapılan düzenleme ile çözüldü. Eski milletvekilleri de diğer memurlar gibi temmuzdan itibaren zamlı maaş alacak.

Eski milletvekilleri ile ilgili krizin çözümü için ilk adım geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda atıldı. Torba teklife eklenen bir madde ile önce TBMM eski başkanları, eski başbakanlar ve emekli milletvekillerinin maaşlarının Cumhurbaşkanı Ödeneği'ne endeksli olması uygulamasına son verildi. Ardından da, maaşların memur maaş katsayısına bağlanması kararlaştırıldı. Böylece eski TBMM Başkanı ve eski başbakanların maaşları 30 bin liraya, emekli milletvekillerinin maaşları ise 28 bin liraya yükseltildi. Ancak maaş artışlarına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi Ocak 2023 olarak belirlendi.

ESKİ VEKİLLER KULİSTE



Bu aşamadan sonra eski milletvekilleri yeniden devreye girdi ve uygulamanın temmuz ayında başlatılması için siyasi parti grup yönetimleri nezdinde kulis yaptı. Meclis Genel Kurulunda torba teklif görüşülürken, eski TBMM Başkanı ve eski başbakanlar ile eski milletvekillerinin maaşlarının memur maaş katsayısına bağlanarak, zam yapılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihinin değiştirilmesine ilişkin önerge verildi. Önergenin kabul edilmesiyle, maaş artışı uygulaması temmuz ayına çekilmiş oldu.

DUBLE MAAŞ ALACAKLAR



Böylece 18 bin lira olan emekli milletvekili maaşı Temmuz itibarıyla 28 bin liraya yükseldi. 15 Temmuz'dan itibaren memura yapılması beklenen yüzde 40'lık artışla birlikte emekli milletvekillerinin maaşı 40 bin liraya yaklaşacak. Hem emekli maaşı alan hem de halen milletvekilliği yapanların temmuz zamlarından sonraki toplam aylıkları ise ek ödemelerle birlikte 100 bin lira civarında olacak. TBMM eski başkanları ve eski başbakanların aylıklarının ise temmuz zamları ile 43 bin liraya yükselmesi bekleniyor.