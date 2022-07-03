3 milyon kişi bayram tatiline çıkıyor

Bayram tatilinin 15 Temmuz ile birleştirilmesinin ardından, seyahat planlarını ve memleket ziyaretlerini yenileyen yerli turist, tatil süresini uzattı. Bu kez duyurunun erken yapılması ile bayram dönemi için rezervasyonlar hızlanırken, 1 milyon kişinin paket turlarla, 1.5-2 milyon kişinin ise bireysel seyahatler ve memleket ziyaretleri ile tatile çıkması bekleniyor.

TATİL SÜRESİ UZADI

Bayram tatilinin 9 güne çıkacağının açıklanmasının ardından, rezervasyon sürelerinin uzadığına dikkat çeken Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "Tatile çıkan kişi sayısında belki ciddi artış olmayacak ama geceleme sayısında ciddi artış yaşanacağını öngörüyoruz. Birçok misafir 3 günlük seyahati 5-6 güne çıkarmış durumda. Bir de bayram arkası bir çukur olmuştu iç pazara kapasite ayıran otellerde. Şimdi o kapasite dolmuş olacak.

PAKETLER 6 GÜNE ÇIKTI

3 milyon civarında kişi bu bayramda seyahat edecek. Tatilin 9 güne çıkması ile birlikte seyahate çıkanların sayısı geçen seneye göre yüzde 25 artacak" dedi. 2022'de talebin geçen yıla göre daha iyi bir noktaya geldiğini aktaran Vardar, Türkiye'de her bütçeye uygun tatil seçeneği olduğunu ve artık tatilin ihtiyaç haline dönüştüğünü kaydetti.

Rota Ege'den Akdeniz'e kaydı

Bayram dönemi için artan talebe karşılık yerli turistin bu yıl geçen seneye göre yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda zamlı fiyatlarla tatil yapması bekleniyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da geceleme sürelerinin arttığını ve Ramazan Bayramı'nda arabayla tercih edilen Ege yerine Kurban Bayramı'nda rotanın Akdeniz'e kaydığını aktardı. Kavaloğlu, "Misafirler 4 veya 5 gün kalıyordu ancak 15 Temmuz ile birleşince otellere uzatma isteği gelmeye başladı. Bayram dolmuştu, bayram sonrasına da talep gelmeye başladı" diye konuştu.

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