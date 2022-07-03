14 ay Genel Müdürlük yaptı, 694 bin lira tazminat aldı

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Emlak Katılım Bankası Genel Müdürlüğü görevinde 14 ay kaldıktan sonra görevden alınan Deniz Aksu'ya maaşının ve yönetim kurulu üyeliği ücretinin dışında, 694 bin lira da tazminat ödendi. Bu tazminat TBMM KİT Komisyonu toplantısında tartışma konusu oldu. Mevcut Genel Müdür Nevzat Bayraktar, 'Bankacılık tazminatı olarak ödendi' diyerek verilen parayı savundu.

Sayıştay ise ödenen tazminata karşı çıkarak konunun yargıya intikal ettirilmesini istedi. Sayıştay , "İş akdi feshedilen Genel Müdüre 694 bin 820 lira olarak yapılan ödemelerin adli ve idari takibinin yapılarak tahsilatının sağlanması önerilir" görüşünü bildirdi. Konunun yargıya intikal ettirilmesini de istedi.

Deniz Aksu, Albaraka Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcılığı yaparken Ağustos 2018'de Emlak Katılım Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğine atandı. Aksu 14 ay sonra Ekim 2019'da görevden alındı.

Komisyon konuyu inceleyecek



KİT Komisyonu Başkanı AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "O, yönetimin takdirinde, yönetim gerekirse teftişe verir veya bakanlık teftişe verir, konu incelenir" diyerek konunun incelemede kalması için oylama yaptırdı ve TBMM KİT Komisyonu'nun bu konuyu incelemede tutması kararlaştırıldı.