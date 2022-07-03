Kelebekler o ilçeyi istila etti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde cadde ve sokaklar kelebeklerce istila edildi. Kelebeklerin türü ve zararlı olup olmadığı henüz bilinmezken çiftçiler bu konuda endişe ediyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Temmuz 2022 11:58
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi kelebeklerin istilasına uğradı. Havaların ısınmasıyla beraber böcek türleri çoğalmaya başlarken bu kez de kelebek sürüsü ilçeyi sardı. Araba ve sokakları saran kelebek sürüsü, vatandaşları tedirgin etti. 2 gündür ilçede bulunan kelebek sürüsü özellikle çiftçileri endişelendirdi. Kelebeklerin bitkilere zararlı olup olmadığı henüz bilinmiyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız