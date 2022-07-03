Pınar öğretmen yapımcı, öğrencileri oyuncu oldu

Seyhan ilçesinde dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların eğitim almak amacıyla geldiği Seyhan Belediyesi Bilgi Evleri'nde çalışan Coğrafya Öğretmeni Pınar Yüksel, görev yaptığı mahallede çok sayıda uyuşturucu madde bağımlısı genç olduğunu fark etti. Bu konuda çözüm arayışında olan annelerin kendisine anlattığı hikayelerden etkilenen Pınar Yüksel, gençlerin pandeminin de etkisi ile aynı zamanda teknoloji bağımlılığı içinde olduğunu gördü. Hem teknoloji hem de uyuşturucu bağımlılığının topluma en güzel sanatla anlatılabileceğini düşünen Pınar Yüksel, yönetmen Işıl Özgentürk ile görüştü.

Projeye olumlu yanıt veren Işıl Özgentürk, filmlerin senaristliği ve yönetmenliğini üstlendi. Yapımcılığını Pınar Yüksel'in yaptığı 'Bırak Hayat Seni Kucaklasın' ve 'Hayat Sana Verilen Bir Armağandır' isimli kısa filmler, yaklaşık 2 ayda tamamlandı. Filmlerin oyuncu kadrosunda Seyhan Belediyesi tiyatro ekibinin yanı sıra Bilgi Evleri ile Seyhan Çep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri yer aldı.

'GENÇLERİ BU ÇUKURDAN KURTARMAK İSTEYEN ANNELER BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

Pınar Yüksel, "Görev yaptığım mahallede uyuşturucu madde bağımlısı olan gençleri bu çukurdan kurtarmak isteyen anneler beni çok etkiledi. Ekonomik ve eğitim düzeylerinin zayıf olması ve ne yapacaklarını bilemediklerinden bana başvurdular. Aileleri gerekli yerlere yönlendirirken aynı zamanda topluma ufacık da olsa bu konuyla ilgili bir katkı sağlamak, farkındalık oluşturmak istedim. Çünkü bağımlılıkla mücadele ederken sadece eğitim, seminer vermek yetersiz. Bu konuda sanattan esinlenerek topluma daha somut mesajlar verdik" dedi.

'ÇOCUKLARI MADDE BAĞIMLISI 3 KADININ HİKAYESİNİ KONU EDİNDİK'

Yönetmen Işıl Özgentürk ise çekimleri tamamlanan filmlerin, ulusal ve uluslararası festivallerin yanı sıra gençlerin farkındalığını artırmak amacıyla aynı zamanda okullarda gösterime sunmak istediklerini belirtti. Filmlerin hikayelerinden de bahseden Özgentürk, "Gençlerle, müziğin de eşliğinde teknoloji bağımlılığı üzerine ilk hikayemizi çektik. Uyuşturucu bağımlılığı üzerine olan ikinci filmde ise çocukları madde bağımlısı olan 3 kadının hikayesini konu edindik" diye konuştu.

'TEKNOLOJİ İYİ BİR ŞEY ANCAK SİZE HAKİM OLMASIN'

?'Bırak Hayat Seni Kucaklasın' adlı teknoloji bağımlılığını anlatan kısa filmde genç öğrencilerin oyunculuk yaptığını dile getiren Özgentürk, "Onlar teknoloji çağının çocukları ve çekim süresince 'Biz de aynı böyleyiz ve bundan kurtulup yaşamı başka türlü yaşamak istiyoruz' dediler. Ben de onlara 'Teknoloji iyi bir şey ancak size hakim olmasın' dedim. Çok keyifli bir süreçti. Bu deneyimin onlara da faydalı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu kadrosundaki öğrenciler de özellikle pandemi dönemi kendilerinin de teknoloji bağımlısı olduklarını ancak bu filmde yer almalarının ardından sanatla, müzikle, tiyatro ile sosyal yaşamın içinde var olmanın farkındalığını yaşadıklarını belirtti.