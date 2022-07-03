Yürek burkan anlar! Kardeşinin şehit düştüğü noktada namaz kıldı
Tunceli'de kardeşinin şehit düştüğü noktaya1995 yılında sonra ilk defa giden İsmail Çatal, secdeye kapandı ve gözyaşları içerisinde namaz kıldı. O anları görenleri gözyaşları içinde bıraktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Temmuz 2022 12:27
2Temmuz 1995 tarihinde Tunceli merkeze bağlı Cer Tepesi bölgesinde, özel harekat polisi Mehmet Çatal, terör örgütü PKK tarafından atılan pusuda şehit düştü. Ağabeyi İsmail Çatal, kardeşinin şehadetinin 27. yıldönümünde Tunceli'ye geldi. Vali Mehmet Ali Özkan ile bir araya gelen Çatal ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne gitti. Burada şehit Çatal için Mevlid-i Şerif okundu.
Daha sonra İsmail Çatal, kardeşinin şehit olduğu noktaya gitti. Çatal gider gitmez kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları arasında namaz kıldı. O sırada ise duygu dolu anlar yaşandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız