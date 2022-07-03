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Bakan Kasapoğlu: 70 bin 438 gencimiz istihdama dahil olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; "Vilayetlerimizin sanayi ve üretim kapasiteleri büyürken o bölgelerin gençleri de üretimin bizzat merkezinde konumlanıyorlar. Şu ana kadar birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler nihayete erince 70 bin 438 gencimiz istihdama dahil olacak." diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Temmuz 2022 16:04
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Bakan Kasapoğlu: 70 bin 438 gencimiz istihdama dahil olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin istihdam edilmesi önündeki engelleri kaldırmayı arzu ettiklerini belirterek, "İş imkanlarının vilayetlerimizde daha güçlü bir şekilde olmasını ve bu vesileyle üretimi büyütmeyi ve yepyeni istihdam alanları oluşturmayı hedefledik." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Van Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) toplu açılış, temel atma ve tahsis törenine gönderdiği video mesajında, Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın meyveleri olma özelliğini taşıyan 8 fabrikayı kente kazandırdıklarını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla birlikte ülkenin en önemli genç istihdamı seferberliklerinden birini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun hem nicelik hem de nitelik olarak artması yönünde çok önemli fırsatları barındırdığını dile getirdi.

Bakanlık olarak bu fırsatlardan en güçlü şekilde istifade etme, bu anlamda iş birliklerini güçlendirme kararlılığında olduklarını kaydeden Kasapoğlu, pek çok kurum, bakanlık, sivil toplum örgütü, üniversiteler ve tüm paydaşlarla spordan eğitime, girişimcilikten inovasyona, yatırımdan istihdama kadar pek çok alanda iş birliği protokolleri imzaladıklarını anlattı.

Kasapoğlu, en önemli gündemlerinin Van olduğunu ifade ederek, gençleri her alanda güçlendirecek çalışmalara imza atarken diğer kurumların altyapısından da istifade ettiklerini aktardı.

Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla gerçekleştirdikleri protokolle hayata geçirdikleri bir çalışma olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Bu programla gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeyi hedefledik. Gençlerimizin istihdam edilmesi önündeki engelleri kaldırmayı arzu ettik, iş imkanlarının vilayetlerimizde daha güçlü bir şekilde olmasını ve bu vesileyle üretimi büyütmeyi ve yepyeni istihdam alanları oluşturmayı hedefledik." dedi.

- "70 bin 438 gencimiz istihdama dahil olacak"

Kasapoğlu, Bakanlık olarak belirlenen illerde kalkınma ajanslarının geliştirdiği yatırım projelerini tek tek desteklediklerini ve o bölgelerde üretim teşvikinin önünü açtıklarını kaydetti.

Verilen desteklerle hizmete açılan fabrikalarda istihdam edilen kişilerin en az yüzde 75'inin 18-29 yaşındaki gençlerden oluştuğunun altını çizen Kasapoğlu, "Böylece vilayetlerimizin sanayi ve üretim kapasiteleri büyürken o bölgelerin gençleri de üretimin bizzat merkezinde konumlanıyorlar. Şu ana kadar birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler nihayete erince 70 bin 438 gencimiz istihdama dahil olacak." diye konuştu.

Bugün Van'da yapımı tamamlanan 8 fabrikayı hizmete alıyor olmanın heyecanını, gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün 2 bin 750 kişi Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB'nin geliştirme projesi için hizmete açılan 6 fabrikada, 500 kişi Gevaş Tekstil Kent Projesi'nde, 150 kişi Muradiye Tekstil ve Hazır Giyim Üretim Projesi'nde çalışma hayatına adım atacaklar. 76 milyon lira bütçe sağladığımız 8 fabrikada toplamda 3 bin 400 kişi istihdam edilecek. Tüm bakanlıklarımızda, kurumlarımızda, istihdama yönelik, girişimciliğe, inovasyona, gençlerimizin kariyer hedeflerini büyütmeye yönelik konularda çok ciddi çalışmalar var. Bakanlık olarak tüm bu alanları var gücümüzle tüm imkanlarımızla destekliyoruz. Tüm bu desteklerle beraber çalışma hayatına dahil olacak Van'ın gençleri de inşallah üreterek, büyüterek, şehrimizi, ekonomimizi ve ülkemizin aydınlık yarınlarına sağlam yürüyüşleriyle büyük bir katkı sağlayacaklar."

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin, Avrupa'nın en genç, en dinamik, en üretken nüfusuna sahip olduğuna dikkati çekerek, "Muhteşem potansiyelimiz bizler için çok büyük bir imkan ve bizler de tıpkı bugün olduğu gibi bu büyük imkanı en güçlü şekilde yine beraber değerlendirmeye devam edeceğiz. Sanayinin çarklarını daha hızlı döndürecek, ticarette sirkülasyonu büyütecek, üretimin ve kazancın, birlikte çalışmanın, aynı ruhla hareket etmenin bereketini birlikte artıracağız. Hamdolsun burada olduğu gibi fonlanan fabrikalar, tesisler şehirlerimizde birer birer yükseliyorlar. Hız kesmeden yeni istihdam imkanlarıyla gençlerimizi buluşturmayı yine birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da yatırımların istihdama çok önemli katkı sağlayacağına işaret ederek, "İnşallah Van'ımızı bir yıldız gibi parlatacağız. Güneş buradan doğuyor ama daha parlak bir yıldız olacak. Bu anlamda Gökyüzü Gözlem Etkinliği için de Van'ı seçtiniz. Vanlı gençlere önem veriyorsunuz. Teknoloji, bilim alanında Türkiye'de bu sene sayılı dört ilden biri olduk. Bu konuda da ayrıca müteşekkir olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da "Bakanlığımızın destekleriyle yeni istihdam alanları açılıyor. Genç nüfusu en fazla olan illerden biriyiz. Bu yatırımların genç nüfusun istihdamı açısından çok değerli buluyorum. Biz de bu yatırımları Ankara'da takip ediyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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