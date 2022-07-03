Trafik kazasında ağır yaralanan astsubay hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan Ankara'daki görüntülere tepki: Öncelik ambulansın, hastanındır!
Bakan Koca'dan Ankara'daki görüntülere tepki: Öncelik ambulansın, hastanındır!
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sponsorlu İçerik
Tıp merkezinde feci ölüm
Tıp merkezinde feci ölüm
Konya'da feci kaza: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'da feci kaza: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
1 milyona yakın öğrenci yaz okuluna başvurdu
1 milyona yakın öğrenci yaz okuluna başvurdu
Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı
Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı
Yargıtay: Yöneticinin hatası kat maliklerini bağlar
Yargıtay: Yöneticinin hatası kat maliklerini bağlar
24 yıl önceki selde yan yatan binayı krikoyla düzeltmişler
24 yıl önceki selde yan yatan binayı krikoyla düzeltmişler
14 ay Genel Müdürlük yaptı, 694 bin lira tazminat aldı
14 ay Genel Müdürlük yaptı, 694 bin lira tazminat aldı
DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar
Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar
Lise tercihleri yarın başlıyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Lise tercihleri yarın başlıyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı
Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı
Kiralık evde zorbalığa önlem! Çoğu kişi bu haklarını bilmiyor
Kiralık evde zorbalığa önlem! Çoğu kişi bu haklarını bilmiyor
Gözler enflasyon rakamlarında: Memurların zam oranı netleşecek
Gözler enflasyon rakamlarında: Memurların zam oranı netleşecek
Vekillerden gece yarısı operasyonu: Maaş zammına muhalefet yok!
Vekillerden gece yarısı operasyonu: Maaş zammına muhalefet yok!
'3600' ile kim ne kadar maaş alacak?
'3600' ile kim ne kadar maaş alacak?
Bu liseler akıncı yetiştiriyor: Geleceğin siber muhafızları burada
Bu liseler akıncı yetiştiriyor: Geleceğin siber muhafızları burada
Yerli kaynaklarla elimiz güçlendi: Enerji fiyatı düşecek
Yerli kaynaklarla elimiz güçlendi: Enerji fiyatı düşecek
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Türkmen doğal gazının Türkiye'ye taşınmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı
Türkmen doğal gazının Türkiye'ye taşınmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı
Bakan Kurum:Türkiye aslında, sebep olmadığı bir krizin sonuçlarını yaşıyor'
Bakan Kurum:Türkiye aslında, sebep olmadığı bir krizin sonuçlarını yaşıyor'
Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı mesajı
Kabul edilen ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu
Kabul edilen ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
Haziran ayında en çok şehirlerarası otobüs bileti fiyatı arttı
Haziran ayında en çok şehirlerarası otobüs bileti fiyatı arttı
Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) asgari ücretin üzerinde zam yaptı
Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) asgari ücretin üzerinde zam yaptı
Bakan Muş açıkladı: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık
Bakan Muş açıkladı: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Trafik kazasında ağır yaralanan astsubay hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü astsubay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Temmuz 2022 21:17
Yazdır
Trafik kazasında ağır yaralanan astsubay hayatını kaybetti

Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde karşı yönlerde seyreden iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Oğuzhan Atalay, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yaptığı öğrenilen Atalay'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi.

Oğuzhan Atalay yönetimindeki otomobil gece saatlerinde Yelkenkaya Caddesi'nde karşı yönden gelen Murat B. idaresindeki 34 GG 1436 plakalı otomobille çarpışmıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan Atalay, ağır yaralı halde Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Altından kılıç yapıp yurt dışına satıyor
Altından kılıç yapıp yurt dışına satıyor
Vanlılar kentte ilk kez düzenlenen etkinlikte gökyüzünü gözlemledi
Vanlılar kentte ilk kez düzenlenen etkinlikte gökyüzünü gözlemledi
Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu
Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu
Pazarda kurbanlık var alıcı yok
Pazarda kurbanlık var alıcı yok
Kelebekler o ilçeyi istila etti
Kelebekler o ilçeyi istila etti
Tekirdağ'da bin dönüm buğday tarlası yandı
Tekirdağ'da bin dönüm buğday tarlası yandı

Bu Habere Tepkiniz

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde koordinatörlük görevinin istekli olan ilgili alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere; bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öncelik bu alana yakın alan öğretmenleri olmak üzere diğer alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere verilmesi gerekmektedir.
Alkolsüz Aile Oteli Açılışa Özel Fırsatları Kaçırmayın!

Alkolsüz Aile Oteli Açılışa Özel Fırsatları Kaçırmayın!

https://halalparadisedidim.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=halalparadise
Emniyet, batıdan batıya tayinleri açıkladı

Emniyet, batıdan batıya tayinleri açıkladı

2022 yılı batı-batı atamaları açıklandı.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli personele mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı

Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilerin memurluğa alınma şartları yönetmelikle düzenlenmektedir.
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Devlet Memurları Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Subay ve astsubay, hakim ve savcılar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları da yeniden yapılandırılıyor
Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına şahsen başvuru dayatması yapılıyor!
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde fragmanlarim sitesinde yayınlanmıştır. KANAL 7 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Emanet dizisinin yeni bölümü 30 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
Kızına yazdığı mektup herkesi ağlattı!

Kızına yazdığı mektup herkesi ağlattı!

Kızıyla yıllardır görüşmeyen Arkın'ın yazdığı duygu yüklü mektup gündem oldu.