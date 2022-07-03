Şehit Teğmen Halis Keskin'in naaşı Bursa'ya getirildi
Hakkari'de, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda Barazgir Çayı'na düşen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in (26) naaşı memleketi Bursa'ya getirildi. Şehit Teğmen Keskin, Büyükorhan ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde dün, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon
sırasında Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit
olan Piyade Teğmen Halis Keskin için Hakkari'de askeri tören düzenlendi.
Törenin ardından Halis Keskin'in naaşını Bursa'ya getirmek için hazırlanan
uçak arıza yapınca Ankara'dan bir başka uçak yola çıktı.
Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak, saat 18.00 sıralarında Yenişehir Askeri
Havalimanı'na indi.
Şehit Teğmen'in naaşı, ailesi ile birlikte buradan helikopterle Büyükorhan
ilçesine götürüldü.
Şehidin, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı.
Nazmiye- Kamil Mehmet Keskin çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Keskin'in
1 yıl önce evlendiği, eşi Elif Keskin'in 4 aylık hamile olduğu ve 1 hafta önce
izinden birliğine döndüğü öğrenildi.
ŞEHİT TEĞMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Teğmen Halis Keskin'in naaşı helikopterle Büyükorhan ilçesine getirildi.
Orhan-ı Kebir Camisi'nde kılınan cenaze namazına Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı
ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı
ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ
Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, milletvekilleri, askeri erkan ile şehidin
yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Teğmen Halis Keskin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Sarnıç Mahalle
Mezarlığı'nda defnedildi.