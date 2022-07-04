FETÖ'den 'tanık ifadesi vermeyin' tehdidi

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında deşifre olan üyelerini soruşturmalardan kurtarmak için başvurduğu yöntemler istihbarat birimlerince tek tek deşifre ediliyor. Örgütün TSK mahrem yapılanmasına yapılan operasyonlarda adli işlem gören FETÖ'cü eski askerlerin, ardışık arama soruşturmalarını akamete uğratmak için askerlik görevlerinde emirleri altında bulunan er ve erbaşları aradığı ortaya çıktı. TSK içerisindeki kripto örgüt üyelerinden er ve erbaşlara ait iletişim bilgilerini temin eden FETÖ'cü eski askerlerin er ve erbaşlardan kendilerini görev için aradıkları yönünde tanık ifadesi vermeleri için ikna etmeye çalıştığı belirlendi.

YAKALANIRSANIZ İSİM VERMEYİN

Örgütün TSK yapılanması içerisinde faaliyet göstermiş fakat deşifre olmamış askerlerin, kendilerinden sorumlu olan mahrem imamlara aracılar vasıtasıyla ulaşarak, yakalanmaları durumunda kendilerini deşifre etmemeleri yönünde talepte bulundukları da istihbarat birimlerince tespit edildi. FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetleri kapsamında avukatlık yapılanmasına önem verdiği, avukatların gaybubet ve yeni açılmış örgüt evlerine para akışını sağladığı ve adli bilgileri temin ederek mahrem imamlara aktardığı ortaya çıkarıldı. Örgüt içerisinde güncel yapıda görev verilecek ya da yurt dışına çıkartılması istenen FETÖ'cülerin adli durumlarının güncel avukatlar yapılanması tarafından öğrenildiği de belirlendi.

OPERASYONEL HAT PAZARI

İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda FETÖ'cülerin örgütsel görüşme ve toplantılarda kullandıkları operasyonel GSM hatlarını nasıl temin ettiği de ortaya çıkarıldı. İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde açık GSM hattı pazarının olduğu ve FETÖ'cülerin açık GSM hattı satanlarla iletişime geçerek örgütsel görüşmelerde kullanmak üzere GSM hattı satın aldığı belirlendi.

AVRUPA'DAN GÖNDERİYORLAR

Yabancı kişiler üzerine açılan ya da para karşılığında 3. kişiler üzerine açılan GSM hatlarını FETÖ'cülerin toplu olarak satın alıp örgüt evlerine dağıttığı ve bu sayede polis teknik takipten kurtulmaya çalıştığı da tespit edildi. Avrupa ve ABD'de bulunan örgüt üyelerinin de 3. kişiler üzerine aldıkları GSM hatlarını Türkiye'de güncel yapı içerisinde faaliyet yürüten FETÖ'cülere gönderdiği de raporlara yansıdı.

Şahin Şen