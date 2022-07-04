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Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu: Bugün belli oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Açıklanacak rakamla birlikte memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netleşmiş olacak. İşte enflasyon beklentilerine göre maaşlara yapılacak zam oranları...

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 04 Temmuz 2022 07:15
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Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu: Bugün belli oluyor

Asgari ücrete yapılan ek zam sonrası gözler devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış oldu.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşıldı.

Devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında enflasyon farkı alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

ZAMMI BELİRLEYECEK

Toplu sözleşme gereği, enflasyon farkı 6 aylık dönemler halinde hesaplanıyor.

Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile ilk 6 aylık enflasyon farkı, çalışanların maaş artışlarında belirleyici olacak.

ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e çıkmasını bekliyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak açıklanırken, aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler yüzde 4,44 tahmininde bulundu.

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 oldu. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı yüzde 35,14 olarak netleşti.

Yani Haziran ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile, emeklilerin yüze 35,64, memurların ise yüzde 35,14 oranında zam alması kesinleşmiş oldu.

KAPAT [X]

Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.

Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 4,44 olarak sonuçlandı. Eğer bu enflasyon beklentileri gerçekleşirse;

-6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41,66
-6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 41,66
-6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 34,16

-Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7
-Memur ve memur emeklisi zammı 41,16
-Ek zam beklentisi yüzde 3
-Ek zamlı memur zam oranı 44,16 oldu.
(Yapılan bu hesaplamalara Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) olarak Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.)

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI

-En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.075 liraya, (Ek zamlı 9.268 TL)
-En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.054 liraya, (Ek zamlı 6.183)
-Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.176 liraya,
-2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.663 liraya çıkacak.

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre, yapılan hesaplamalarla zam oranları;

-Merkez Bankası beklenti anketine göre enflasyon oranı yüzde 3,77
-6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75
-6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75
-6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25
-Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7
-Memur ve memur emeklisi zammı 40,25
-Ek zam beklentisi yüzde 3
-Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

Bu hesaba göre; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.319 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.891 liraya çıkacaktı. Ancak alınan kararla en düşük emekli maaşı 3.500 olarak belirlendi. Bağ-Kur tarım emeklileri ve en düşük SSK'lı maaşı bu aydan itibaren 3.500 TL olarak hesaplara geçecek.

MEMUR TABAN MAAŞLARI

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

-Memur - 6429 - 8688 - 9075 - 9268
-Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6054 - 6183

TÜM MEMUR MAAŞLARI
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

-GENEL MÜDÜR 14 - 21330 - 28825 - 30109 - 30749
-ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)14 - 11188 - 15119 - 15793 - 16129
-MEMUR (Lisans mezunu)91 - 6854 - 9262 - 9675 - 9881
-ÖĞRETMEN 14 - 8668 - 11714 - 12236 - 12496
-KAYMAKAM 1. SINIF 14 - 19510 - 26366 - 27540 - 28126
-BAŞKOMİSER 31 - 11162 - 15084 - 15756 - 16091
-POLİS MEMURU 81 - 9706 - 13117 - 13701 - 13992
-UZ. DOKTOR 14 - 13312 - 17990 - 18791 - 19191

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

-HEMŞİRE (Lisans mezunu) 51 - 8351 - 11286 - 11788 - 12039
-MÜHENDİS 14 - 11440 - 15460 - 16149 - 16492
-TEKNİSYEN (Lise mezunu) 111 - 7132 - 9638 - 10068 - 10281
-PROFESÖR 14 - 18369 - 24824 - 25930 - 26481
-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 71 - 10809 - 14607 - 15258 - 5582
-VAİZ 14 - 9003 - 12167 - 12709 - 12979
-AVUKAT 14 - 10934 - 14776 - 15434 - 15762

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

-Müşteşar (11) - 15459 - 20891 - 21822 - 22286
-Genel Müdür (11) - 13664 - 18466 - 19288 - 19698
-Şube Müdürü (Lisans - 14) - 5243 - 7085 - 7401 - 7558
-Memur (Lisans - 14) - 5130 - 6933 - 7242 - 7395
-Kaymakam 1. Sınıf (14) - 8956 - 12103 - 12642 - 12911
-Polis memuru (81) - 5456 - 7373 - 7702 - 7865
-Hemşire (Lisans - 14) - 5128 - 6930 - 7239 - 7393
-Mühendis (14) - 6433 - 8694 - 9081 - 9274
-Teknisyen (Lise-14) - 4477 - 6050 - 6320 - 6454
-Profesör (14) - 12238 - 16538 - 17275 - 17642
-İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7446 - 7604
-Avukat (14) - 5275 - 7129 - 7446 - 7604

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

-65 yaş aylığı - 1085 - 1466 - 1532 - 1564
-Evde bakım desteği - 2354 - 3181 - 3323 - 3394
-Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3181 - 3323 - 3394
-Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1170 - 1222 - 1248
-Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1755 - 1834 - 1873

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