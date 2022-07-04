Yeni hafta sıcak başlayıp yağışlı bitecek - Haritalı
Sıcaklık bugünden itibaren mevsim normallerinde seyredecek. Kıyı kesimler ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında rüzgar etkili olacak. Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak. Cumartesi ve pazar günü ise yağış var.
Yağış etkisini kaybetti, güneş yüzünü gösterdi. Sıcaklık bugünden itibaren mevsim normallerine dönecek.
Yurt genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağış bekleniyor.
Yurdun kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'da rüzgar etkili olacak. Uzmanlar, kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.
Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, "Marmara kıyı, Ege, Akdeniz'in toroslar bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney batısında 40, 60 yer yer hamlesiyle 70 km/saate varan kuvvetli rüzgar beklentimiz var." dedi.
Üç büyük şehirde sıcaklık artıyor
Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftada yağış beklenmiyor. Başkentte hafta ortasından itibaren sıcaklık artacak. İstanbul'da sıcaklık 31 derece civarında olacak. İzmir'de ise termometreler 38 dereceyi gösterecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız