'2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar ilan etti'

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı'nın kazanmasının ardından Akbaşoğlu, gazetecilere seçimi değerlendirdi

Çok önemli bir seçime tanık olduklarını belirten Akbaşoğlu, "Türkiye'nin gözü kulağı Dodurga'daki seçimdeydi. Bu seçimin zaferini ve 2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti. AK Parti'mizin adayı, Cumhur İttifakı'mızın adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, oyların yüzde 90'ına yakınını alarak büyük bir zafere imza attı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, her 10 kişiden 9'unun Cumhur İttifakı'na "evet" dediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu, bütün seçim anketlerini sandığa gömen bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Sipariş seçim anketlerine değil, milletin iradesine, milletin oyuna bakmak gerekiyor. Sandık sonuçları, hakikaten 2023 Haziran'ına kadar bütün Türkiye'ye emsal olacak canlı bir anketin sonucu olarak, herkesin hizaya buna göre bakması gereken, buna göre mutlaka bütün sonuçları yorumlaması gereken bir dersi herkese verdi. Bu sebeple bütün Dodurgalılara, Dodurga halkına Cumhur İttifakı adına teşekkürlerimi sunuyorum."

- "Dodurga'da bütün seçim anketleri sandığa gömülmüştür"

Demokratik, şeffaf bir seçim gerçekleştirildiğini vurgulayan Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Dodurga'dan Türkiye'ye ve dünyaya verilen bu mesaj, 2023 Haziran'ında da Allah'ın izniyle ilk turda Cumhurbaşkanımızın, cumhurbaşkanı olacağının en güzel işaretidir. Bu sonuçları hep beraber inşallah seneye birlikte yaşayacağız. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı'na desteğini esirgemeyen, kadınıyla erkeğiyle genciyle bütün Dodurgalı hemşehrilerime teşekkürlerimi arz ediyorum. İşin özü, verilen mesaj şudur; Dodurga'da bütün seçim anketleri sandığa gömülmüştür. Bu sonuç, Çankırı'nın gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güveninin neticesidir."

Hasan Hüseyin Kaşıkcı da güzel bir seçim çalışması geçirdiklerini dile getirerek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmeti 2024'e kadar götürmede el birliği yaparak, daha fazla çalışarak ulaşamadığımız bütün hanelere daha güzel hizmet verme noktasında gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.

Belde meydanında toplanan AK Parti'liler de bayraklarla kutlama gerçekleştirdi.

Akbaşoğlu ile AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, MHP İl Başkanı Ahmet Kurt ve Hasan Hüseyin Kaşıkcı, meydanda teşekkür konuşması yaptı.