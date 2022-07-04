Tofaş'a üç yeni model geliyor

LGS tercihleri bugün başlıyor? Yedi adımda iyi bir lise nasıl seçilir?
LGS tercihleri bugün başlıyor? Yedi adımda iyi bir lise nasıl seçilir?
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sponsorlu İçerik
Vakalar artıyor! TTB'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı
Vakalar artıyor! TTB'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı
DSİ 196 sözleşmeli personel alacak
DSİ 196 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 uzman yardımcısı alacak
Yeni hafta sıcak başlayıp yağışlı bitecek - Haritalı
Yeni hafta sıcak başlayıp yağışlı bitecek - Haritalı
Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu: Bugün belli oluyor
Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu: Bugün belli oluyor
Bakan Koca'dan Ankara'daki görüntülere tepki: Öncelik ambulansın, hastanındır!
Bakan Koca'dan Ankara'daki görüntülere tepki: Öncelik ambulansın, hastanındır!
Tıp merkezinde feci ölüm
Tıp merkezinde feci ölüm
Konya'da feci kaza: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'da feci kaza: 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
1 milyona yakın öğrenci yaz okuluna başvurdu
1 milyona yakın öğrenci yaz okuluna başvurdu
Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı
Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı
Yargıtay: Yöneticinin hatası kat maliklerini bağlar
Yargıtay: Yöneticinin hatası kat maliklerini bağlar
24 yıl önceki selde yan yatan binayı krikoyla düzeltmişler
24 yıl önceki selde yan yatan binayı krikoyla düzeltmişler
14 ay Genel Müdürlük yaptı, 694 bin lira tazminat aldı
14 ay Genel Müdürlük yaptı, 694 bin lira tazminat aldı
DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar
Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar
Lise tercihleri yarın başlıyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Lise tercihleri yarın başlıyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı
Mesleki Çalışma Programına 895 bin 650 öğretmen ve idareci katıldı
Kiralık evde zorbalığa önlem! Çoğu kişi bu haklarını bilmiyor
Kiralık evde zorbalığa önlem! Çoğu kişi bu haklarını bilmiyor
Gözler enflasyon rakamlarında: Memurların zam oranı netleşecek
Gözler enflasyon rakamlarında: Memurların zam oranı netleşecek
Vekillerden gece yarısı operasyonu: Maaş zammına muhalefet yok!
Vekillerden gece yarısı operasyonu: Maaş zammına muhalefet yok!
'3600' ile kim ne kadar maaş alacak?
'3600' ile kim ne kadar maaş alacak?
Bu liseler akıncı yetiştiriyor: Geleceğin siber muhafızları burada
Bu liseler akıncı yetiştiriyor: Geleceğin siber muhafızları burada
Yerli kaynaklarla elimiz güçlendi: Enerji fiyatı düşecek
Yerli kaynaklarla elimiz güçlendi: Enerji fiyatı düşecek
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Türkmen doğal gazının Türkiye'ye taşınmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı
Türkmen doğal gazının Türkiye'ye taşınmasına ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı
Bakan Kurum:Türkiye aslında, sebep olmadığı bir krizin sonuçlarını yaşıyor'
Bakan Kurum:Türkiye aslında, sebep olmadığı bir krizin sonuçlarını yaşıyor'
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tofaş'a üç yeni model geliyor

Fiat Doblo'nun, İspanya'daki Stellantis fabrikasına transfer olmasının ardından Bursa'daki fabrikanın geleceği belli oldu. DÜNYA, Stellantis ve Koç Holding arasında geçen hafta yapılan görüşmeler sonucunda, 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde binek ve ticari olmak üzere üç yeni model için anlaşma sağlandığını öğrendi.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 04 Temmuz 2022 08:39
Yazdır
Tofaş'a üç yeni model geliyor

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre;

Tofaş'ın 22 yıldır Türkiye'de ürettiği hafif ticari araç modeli Doblo'nun, İspanya'daki Stellantis fabrikasına transfer olmasının ardından Bursa'daki fabrikanın yeni yol haritası netleşti. Stellantis ve Koç Holding arasında geçen hafta yapılan görüşmeler sonucunda, 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde binek ve ticari olmak üzere üç yeni model için anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Haziran ayı başında Fiat Doblo'nun yeni versiyonlarının İspanya'da üretileceğine yönelik yapılan resmi açıklamaların ardından Tofaş'ın Bursa'da Doblo'dan doğacak kapasite boşluğunu ne şekilde değerlendireceği merak konusu olmuştu. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA (Citroen-Peugeot-Opel) Grubu'nun birleşmesinden doğan Stellantis ile Koç Holding arasında görüşmelerin devam ettiği, ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığı konuşuluyordu. Belirsizlik tedarik sanayi çevrelerinde de büyük kaygı yaratmıştı. Böyle bir dönemde dikkat çekici bir gelişme yaşandı ve geçen hafta Stellantis Grubu'nun Başkanı John Elkann Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılarak burada bir konuşma yaptı. Aynı zamanda Fiat'ın sahibi olan ailenin bir ferdi olan John Elkann, konuşmasında İtalyan Fiat ile Koç ailesinin 60 yıla uzanan köklü işbirliğine vurgu yaptı. DÜNYA'nın otomotiv sanayi çevreleri ve Koç'a yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, John Elkann'ın Türkiye'yi asıl ziyaret nedeni, Stellantis ile Koç Holding arasında bir süredir devam eden yeni modellere yönelik pazarlığın sonuçlandırılmasıymış. Aktarılan bilgilere göre, Stellantis ve Koç, Bursa'daki kapasitenin nasıl değerlendirileceği konusunda geçen hafta anlaşma sağladı. Bursa'daki fabrikada 2025 yılından itibaren başlayacak şekilde üç yeni model üretilmesi kararlaştırıldı.

'Hibrit ve elektrikli modeller olacak'

Otomotiv sektörüne mühendislik hizmeti veren global bir şirketin Türkiye'deki yetkilisi DÜNYA'ya yaptığı açıklamada, Koç ile Stellantis arasında yapılan anlaşmaya yönelik şu detayları verdi: "John Elkann'ın Türkiye'ye gelme nedenlerinden biri de Koç Holding CEO'su ile yeni modellere yönelik pazarlık yapmaktı. Yeni modeller konusunda anlaşma sağlandığını öğrendik. Elektrikli ve hibrit modeller olacak bunlar. Hem ticari araç hem de hem de binek olacak. 2025 ile 2026 yılları arasında çıkacak olan araçların birkaç tanesi burada yapılacak. Hangi modeller olduğu henüz belli değil. Ancak ticari ve binek olarak farklı modeller olacağını biliyoruz. Dolayısıyla Doblo üretiminin İspanya'ya alınması ticari anlamda çok akıllıca bir karar olduğunu düşünüyoruz."

Bu konuda görüş almak için aradığımız bir başka otomotiv sektörü temsilcisi ise Koç ve Stellantis'in geçen hafta üç yeni model üzerinde anlaşma sağladığı yönündeki bilginin otomotiv yöneticilerinin bulunduğu whatsapp gruplarında da dolaşmaya başladığına dikkat çekti.

İlave istihdam yaratacak

DÜNYA'nın edindiği başka bir bilgiye göre, Tofaş yeni dönem için hazırlık yapmaya başladı. Şirketin özellikle insan kaynağına yönelik bir çalışma içerisinde olduğu öğrenildi. Tofaş'ın mühendis pozisyonu başta olmak üzere üretimin çeşitli birimlerine ilave istihdam oluşturma konusunda yoğun bir mesai yürüttüğü kaydediliyor.

Doblo'nun gidişi endişe yaratmıştı

Stellantis Grubu, 6 Haziran'da Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelinin üretimini İspanya'daki Vigo fabrikasında üretme kararını resmi olarak duyurmuştu. Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında halihazırda Citroen, Opel, Peugeot've Toyota'nın hafif ticari araç modelleri üretiliyor. Grup çatısı altında olan ve yine bu boyutlarda olan Fiat Doblo da ortak üretim stratejisi kapsamında İspanya'daki bu fabrikaya transfer edildi. Bunun ardından aynı gün Tofaş da KAP'a şu açıklamayı yapmıştı: "Fiat (Stellantis Grubu) tarafından, 6 Haziran 2022 tarihli basın açıklaması ile Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyuyla paylaşılmıştır. Diğer taraftan, 23.10.2020 tarihli şirketimiz özel durum açıklamasında 2022 yılı sonuna kadar Tofaş fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmekte olup, kesinleşen önemli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Bu açıklamaların ardından Tofaş'ın hisseleri değer kaybı yaşarken, özellikle tedarik sanayi çevrelerinde iş kaybı endişesi başlamıştı. 2000 yılından beri Bursa'da üretimi yapılan hafif ticari araç Doblo, bugüne kadar toplamda 2 milyon adetten fazla üretildi. Fiat, Bursa'da yıllık 40 bin adedin üzerinde Doblo üretiyor. Fiat Egea ailesinin Sedan, Hatchback, Station Wagon ve Cross modellerinin yanı sıra Fiorino modelinin de üretildiği Bursa'daki Tofaş fabrikasının toplam araç üretim kapasitesi ise 400 bin adet.

Tofaş CEO'su Eroldu'dan bayilere moral konuşması

Bir Tofaş bayi yetkilisinin DÜNYA'ya aktardığı bilgiye göre, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, geçen hafta katıldığı Tofaş bayi toplantısında, yeni yatırımın sinyallerini vermiş. Cengiz Eroldu, Doblo'nun gidişinden endişe duyulmasına gerek olmadığını, Bursa fabrikasının Stellantis'in dünya çapındaki en teknolojik üç fabrikasından biri olduğunu ve kesinlikle boş kalmayacağını ifade etmiş. Geçtiğimiz haftalarda Almanya'daki bir toplantıda Doblo üretiminin İspanya'daki fabrikada üretilme kararını değerlendiren Stellantis CEO'su Carlos Tavares de Doblo'nun ortak platforma geçmesinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmiş, "Planlar henüz netleştirilmemiş olsa da iş ortaklarımızla başka planlarımız olacak" açıklamasını yapmıştı.

Koç İşletme Şeref Doktorası aldı

Exor N.V.'nin CEO'su, Stellantis N.V. ve Ferrari N.V.'nin Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, önceki hafta Koç Üniversitesi'nin İstanbul'da düzenlenen mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılmıştı. Elkann'a son 10 yıldır aile şirketler grubunun sıçrayarak büyümesini ve uzun yıllar boyunca aynı başarıyı göstermesini sağladığı için Koç Üniversitesi İşletme Alanında şeref doktorası verilmişti. Elkann, öğrencilere kendi deneyimlerinden de yola çıkarak, "Öğrenme becerinizi asla kaybetmeyin. Okumaya, öğrenmeye devam edin, keşfetmeyi asla bırakmayın. Okul yıllarınızın size vermiş olduğu en değerli hediye edindiğiniz bilgilerden ziyade bu öğrenme becerisidir" tavsiyesinde bulunmuştu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
5 başlıkta asgari ücretin önemi
5 başlıkta asgari ücretin önemi
Bakan Kasapoğlu: 70 bin 438 gencimiz istihdama dahil olacak
Bakan Kasapoğlu: 70 bin 438 gencimiz istihdama dahil olacak
Bakan Varank: Kılıçdaroğlu'nun yapılmıyor dediği yatırımlar güneş gibi parlıyor
Bakan Varank: Kılıçdaroğlu'nun yapılmıyor dediği yatırımlar güneş gibi parlıyor
14 ay Genel Müdürlük yaptı, 694 bin lira tazminat aldı
14 ay Genel Müdürlük yaptı, 694 bin lira tazminat aldı
Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar
Sabah Gazetesi hesapladı: Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı
Bakanlık, asgari ücret artışı ile feragat edilen vergi miktarını açıkladı

Bu Habere Tepkiniz

Sayıştay: Avukatların baro aidatları belediye bütçesinden ödenemez

Sayıştay: Avukatların baro aidatları belediye bütçesinden ödenemez

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye avukatlarının baro aidatlarının belediye bütçesinden ödenmesini hukuka aykırı bularak kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Alkolsüz Aile Oteli Açılışa Özel Fırsatları Kaçırmayın!

Alkolsüz Aile Oteli Açılışa Özel Fırsatları Kaçırmayın!

https://halalparadisedidim.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=halalparadise
Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yaz tatilinde staj ve koordinatörlük görevlendirmeleri il dışı için resen yapılabilir mi?

Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde koordinatörlük görevinin istekli olan ilgili alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere; bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öncelik bu alana yakın alan öğretmenleri olmak üzere diğer alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere verilmesi gerekmektedir.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Emniyet, batıdan batıya tayinleri açıkladı

Emniyet, batıdan batıya tayinleri açıkladı

2022 yılı batı-batı atamaları açıklandı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli personele mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.
Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı

Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesi yasalaştı

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilik durumu ortadan kalkan memurların görevine son verilir mi?

Engellilerin memurluğa alınma şartları yönetmelikle düzenlenmektedir.
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi

Devlet Memurları Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Subay ve astsubay, hakim ve savcılar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları da yeniden yapılandırılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 eylül 2022
Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde fragmanlarim sitesinde yayınlanmıştır. KANAL 7 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Emanet dizisinin yeni bölümü 30 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Haftanın fırsat ürünleri (05-10)

Haftanın fırsat ürünleri (05-10)

5 Temmuz 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.