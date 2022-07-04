Yargıtay'dan 'ayıplı mal' kararı: 10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Ahmet Hocamoğlu, bundan 10 yıl önce bir otomobil bayisinden 2012 model sıfır binek araç satın aldı. Araçta hiçbir kaza, darbe olmamasına rağmen iddiaya göre 5 yıl sonra tavanında ve sol arka cam kenarındaki boya atıp, döküldü. Hocamoğlu otomobili satın aldığı bayiye giderek durumu anlattı.

Sabah gazetesinin haberine göre, firma yetkilileri ise aracını komple boyayabileceklerini ancak zararı tamamıyla karşılayamayacaklarını söyledi. Hocamoğlu bunun üzerine 2017 yılında dava açtı. Bilirkişi raporunda hakediş tarihinden itibaren yasal faizleri hariç, aracın komple boyanması halinde 5 bin liralık boyama ücreti ve 12 bin liralık değer kaybının söz konusu olduğu, bu nedenle ayıplı aracın geri alınarak ayıpsız misli ile değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ DAVAYI REDDETTİ

Otomotiv firması, 2012 model otomobil için verilen 3 yıl boya garantisinin 2015 yılında dolduğunu, araçların insan eli değmeden robotlar tarafından boyandığını, ürettikleri hiçbir aracı ayıplı ve hasarlı olarak üretim hattından çıkarmamayı ilke edindiklerini, sorunun üretim kaynaklı olmadığını öne sürdü.

Otomobili satan bayi de, davacıya kusursuz ve ayıpsız şekilde malı teslim ettiklerini, 3 yıllık garanti süresince davacının kendilerine boya ile ilgili ayıp ihbarında bulunmadığını, sorununun üretimden değil, dış kaynaklı olduğu kanaatinde olduklarını savundu. Yerel mahkeme, araçta açık ya da gizli ayıp bulunmadığını, sorunun basit bir boya işlemi ile giderilebileceğini, ayıplı malda sorumluluğun ayıp daha sonra ortaya çıksa bile malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıllık zaman aşımına tabi olduğunu belirterek davayı reddetti.

EMSAL KARAR ÇIKTI

Ahmet Hocamoğlu'nun avukatları bu karara itiraz ederek, davayı bir üst mahkemeye taşıdı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesince alınan bilirkişi raporunda arızanın imalattan kaynaklandığının belirtildiğine dikkat çekerek, sorunun üretimden kaynaklı gizli ayıp niteliğinde olduğunu, bu ayıp karşısında da zaman aşımı süresinden söz edilemeyeceği vurguladı. Üst mahkeme emsal bir karara imza atarak, yerel mahkemenin zaman aşımı gerekçesini bozup 2012 model aracın ayıpsız misli ile değişimine ve davanın ilk derece mahkemesinde yeniden görülmesine karar verdi.

Yerel mahkemenin de bu karardan sonra mağdur olan müvekkilleri lehine hüküm verdiğini aktaran avukat Kurtuluş Kanat, "Bu emsal olacak bir karardır. Boyanın yaprak gibi kalkması ve ilerlemesi boyama prosesi hatasıdır ve araç satın alındığında müşterinin bunu fark etmesi mümkün değildir. Üretimden kaynaklı gizli ayıplarda zaman aşımı yoktur. Bunu sunduğumuz Yargıtay kararlarıyla da gözler önüne serdik. Burada üretimden kaynaklı gizli ayıp olduğu için müvekkilimizin aracı 2022 modelle değiştirilecek" dedi.