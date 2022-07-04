Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu
SAMSUN'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmaya çalışan baba yaşamını yitirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Temmuz 2022 09:00
Çatalçam Sosyal Tesisleri sahilinde Murat Akbaş (51) ile kızı Tuğçenur Akbaş (12), serinlemek için denize girdi.
Boğulma tehlikesi geçiren kızına yardım etmeye çalışan baba Murat Akbaş, suda kayboldu. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkartılan baba ile kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Murat Akbaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuğçenur'un tedavisi ise sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız