RTÜK üyesi Aselsan'a Genel Müdür Yardımcısı oldu
Ak Parti kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Taha Yücel ASELSAN'a Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Temmuz 2022 10:28
Ak Parti kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Taha Yücel ASELSAN'a Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Taha Yücel, yaklaşık 16 yıldır RTÜK üyeliği görevini yapıyordu.
TBMM tatilde olduğu için RTÜK üyesi seçimi yeni yasama yılı döneminde yapılacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız