Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmekten hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Temmuz 2022 10:30
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı olan ve "silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan hükümlünün Melikgazi ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız