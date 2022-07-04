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Bakan Karaismailoğlu: İstihdama 18 milyon kişi katkı sağladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 20 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu sayede milli gelire 520 milyar dolar, üretime 1 trilyon 79 milyar dolar ve istihdama 18 milyon kişi katkı sağladık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Temmuz 2022 12:57
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Bakan Karaismailoğlu: İstihdama 18 milyon kişi katkı sağladık

İstanbul'dan yüksek hızlı tren ile geldiği Bilecik Garı'nda Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Bilecik Köprülü Kavşağı'nın açılışının yapılacağı alana geçti.

Bakan Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milleti hak ettiği yere taşıyacak dev projeleri, devlet aklı ve politikalarının sonucu planlayıp inşa ettiklerini ve yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın hizmetine sunduklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde son 20 yılda hayata geçen nice dev yatırımlarla AK Parti'nin yüce milletin gönlüne girdiğini ifade eden Karaismailoğlu, yapılan bütün genel ve yerel seçimlerde, referandumlarda milletin teveccühüne mazhar olan AK Parti'nin seçimlerin hepsinden milletin güvenini alarak alnının akıyla birinci parti olarak çıktığını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti ile hizmet, yatırım, üretim, ihracat, adalet, kalkınma ve istihdam siyasetinin benimsendiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu uğurda 7/24 esasına göre çalışıyor, 'Doğu batı' demeden Türkiye'nin her bölgesine hizmet götürüyoruz. Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin önemli bir geçiş noktası Bilecik'te demir yolu ve kara yolu yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Bilecik, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının geçiş güzergahında yer alıyor. Ayrıca, İstanbul'u Antalya'ya bağlayan kuzey-güney aksında bulunuyor. Bu nedenle Bilecik'in kara yolu yoğunluğu yüksek hacme sahip. Bilecik'in şehir içi ve şehirler arası ulaşımını düzenleyen Bozhöyük-Bilecik-Mekece devlet yolunun Bilecik ayrım noktasında ciddi bir trafik yükü vardı. Bu noktadan günde ortalama 20 bin araç geçiyor. Şehir girişinde oluşan yığılmanın önüne geçmek ve şehir içi ve şehirler arası kara yolu akışını rahatlatmak için Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı'nı tamamladık."

- "Bilecik'i bölünmüş yollarla Bolu, Sakarya, Eskişehir ve Kütahya'ya bağladık"

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Bilecik'e yapılan ulaşım ve erişim yatırımlarının 22 milyar 545 milyon lirayı aştığını söyledi.

"Son 20 yılda, Bilecik'teki bölünmüş yol uzunluğunu 7 kattan fazla artırarak 171 kilometreye, bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu 13 kattan fazla artırarak 228 kilometreye çıkardık." diyen Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Bilecik'i bölünmüş yollarla Bolu, Sakarya, Eskişehir ve Kütahya'ya bağladık. Hükümetlerimiz döneminde kara yolu sektöründe yaptığımız yeni ve etkin atılımlarımız sayesinde Bilecik'in ulaşım ve altyapıda çağ atlamasına vesile olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Bilecik'te 135 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi gerçekleştirdik. Toplam uzunluğu 6 bin 524 metreyi bulan 2 çift tüp tünel yaptık. Bilecik'te yapımı devam eden 5 önemli kara yolu yatırımımızın toplam proje bedeli 703 milyon lirayı aşmaktadır."

Karaismailoğlu, Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı'nın hizmete girmesiyle yıllık olarak zamandan 7 milyon lira, akaryakıttan 1 milyon lira olmak üzere toplam 8 milyon lira tasarruf sağlanacağına, aynı zamanda karbon salınımının da 192 ton azalacağına işaret etti.

- "Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendiriyoruz"

AK Parti'nin 20 yıllık hükümetleri döneminde Türkiye'nin her bir noktasına ulaşımı rahat, güvenli ve ekonomik hale getirdiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızın gönlüne giden yolları, dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle geçtik. Şehirlerimize transit geçişlerle nefes aldırdık. Hizmet ve eser siyasetimizle, halkımıza hizmeti Hakk'a hizmet olarak gördük. Hizmet hamlelerimizde, günübirlik tartışmalara hiç girmedik. Bizim yapacak daha çok işimiz, katedecek daha fazla yolumuz var. Bugüne dek hayata geçirdiğimiz her yatırımın, her projenin ülkemizin aydınlık geleceğine saçtığımız tohumlar olduğunun bilinciyle hareket ettik. Son 20 yıl içinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Bu sayede milli gelire 520 milyar dolar, üretime 1 trilyon 79 milyar dolar ve istihdama 18 milyon kişi katkı sağladık. Ülkemizin dört bir yanında, 4 binin üzerinde şantiyede yüz binlerce çalışanla 'gece gündüz', 'kar kış' demeden Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendiriyoruz."

- "Hava yoluyla dünyada en çok destinasyona uçan ülkeyiz"

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Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin kilometreden 28 bin 664 kilometreye çıktığını anlattı.

"Otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye yükselttik. Ülkemizi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık." ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, şunları dile getirdi:

"1432 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye yükselttik. Toplam demir yolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık. 26 olan havalimanı sayımızı 57'ye yükselttik. Dış hat uçuşlarımızı 129 ülkede 338 noktaya çıkartarak hava yoluyla dünyada en çok destinasyona uçan ülke olduk. 2002 yılında 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı 84'e çıkardık. 20 yıl önce 'Ülkemizin dört bir yanı bölünmüş yollarla donatılacak, insanımız yüksek hızlı trenlerle seyahat edecek, İstanbul Boğazı'nın altından tüp geçitlerle trenler, metrolar, arabalar geçecek, hava yolu halkın yolu olacak, 7'den 70'e herkes hızlı internet kullanacak.' dediğimizde, bazıları bizlere inanmamış hatta akıllarınca dalga geçmeye çalışmışlardı ama bugün bu dediklerimizin hepsini gerçekleştirdik. Yetinmedik, 'Milli yüksek hızlı tren yapacağız. Yerli uydularımızı uzaya göndereceğiz. Yerli uçak yapacağız. Kanal İstanbul'u hayata geçireceğiz' dedik. Allah'a şükürler olsun, verdiğimiz önceki sözleri nasıl ki gerçekleştirdiysek bunları da öyle hayata geçireceğiz."

- "AK Parti'de ideolojiye değil, insana hizmet var"

Millet için her gün yeni projelerin ve yeni hizmetlerin peşinde koştuklarını söyleyen Karaismailoğlu, muhalefetin yalanlarına devam ettiğini belirtti.

Hizmet etmekten geri durmayacaklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmaya devam edeceğiz. Halkın ihtiyaçlarını iyi tespit etmek ve halkın isteklerini ön planda tutmak gerekiyor. Biz başkaları gibi halkçı gözüküp yan gelip yatmayız. Türkiye'nin geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Muhalif belediyelerin yönettikleri iller, ilçelerin hali ortada. İnşallah düzelirler diye bekliyoruz. Yatırım var mı? Yok. İstihdam var mı? Yok. Proje var mı? Yok. Ne var biliyor musunuz? Ancak yalan siyaseti var. Biz onlar gibi olmadık, olmayacağız. AK Parti'de ideolojiye değil, insana hizmet var." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bilecik Vali Vekili Corav, AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanı Yıldırım ve diğer ilgililerin katıldığı törenle köprülü kavşak hizmete açıldı.

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